Robert O’Brien appelle à des Casques bleus scandinaves au Haut-Karabakh et exclut tout rôle turc

Toute force armée de maintien de la paix dans la zone de conflit du Haut-Karabakh ne devrait pas inclure les coprésidents du Groupe de Minsk, y compris les États-Unis, ou les pays voisins, a déclaré le conseiller américain à la sécurité nationale, Robert O’Brien, lors d’une réunion avec des représentants de la communauté arménienne à Los Angeles.

« Toute sorte de rôle de médiation ou de maintien de la paix turc est un échec pour les États-Unis, ainsi que pour l’Arménie. Nous pensons que les deux pays devraient accepter les casques bleus scandinaves, et nous travaillons avec les gouvernements scandinaves pour mettre sur pied une force de maintien de la paix qui pourrait être déployée dans la région pour maintenir le cessez-le-feu », a déclaré M. O’Brien.

Robert O’Brien, a déclaré que malgré la négation de la Turquie, il existe de nombreuses informations selon lesquelles la Turquie envoie des mercenaires syriens dans la zone de conflit du Haut-Karabakh.

« L’Azerbaïdjan a utilisé son argent du pétrole gagné au cours des dernières années pour acheter des armes plus avancées et ils ont le soutien technique et consultatif de la Turquie. Malgré les démentis turcs qu’ils m’ont faits personnellement, il y a des rapports crédibles selon lesquels la Turquie a déployé des combattants de l’opposition syrienne, l’armée nationale syrienne », a-t-il dit.