Les parties ne cibleront pas délibérément les populations civiles, ont déclaré les coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE

Les coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE (Igor Popov de la Fédération de Russie, Stéphane Visconti de la France et Andrew Schofer des États-Unis d’Amérique) ont publié vendredi 30 octobre la déclaration suivante :

Les coprésidents se sont réunis séparément et conjointement avec le Ministre arménien des affaires étrangères Zohrab Mnatsakanyan et le Ministre azerbaïdjanais des affaires étrangères Jeyhun Bayramov à Genève le 30 octobre. Le Représentant personnel du Président en exercice de l’OSCE (PRCiO) Andrzej Kasprzyk a également participé aux réunions. Ils ont également eu des consultations avec le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés Filippo Grandi et le président du CICR Peter Maurer.

Les coprésidents ont de nouveau appelé les parties à honorer pleinement leurs engagements, y compris l’établissement immédiat d’un cessez-le-feu humanitaire, conformément à la déclaration conjointe de Moscou du 10 octobre, que les parties ont réaffirmée avec Paris le 17 octobre et à Washington le 25 octobre.

Sans préjudice de la mise en œuvre du cessez-le-feu ou d’autres engagements, les parties ont convenu de prendre d’urgence un certain nombre de mesures, notamment :

- Les parties ne cibleront pas délibérément les populations civiles ou les biens non militaires conformément au droit international humanitaire ;

- Les parties s’engageront activement dans la mise en œuvre de la récupération et de l’échange de dépouilles sur le champ de bataille en fournissant au CICR et au PRCiO les garanties de sécurité nécessaires à la facilitation ;

- Les parties remettront au CICR et au PRCiO, dans un délai d’une semaine, une liste des prisonniers de guerre actuellement détenus aux fins de permettre l’accès et éventuellement un échange ;

- Les parties présenteront par écrit des observations et des questions sur d’éventuels mécanismes de vérification du cessez-le-feu conformément au point 2 de la déclaration conjointe du 10 octobre.

Les parties ont engagé un échange de vues ouvert et substantiel visant à clarifier leurs positions de négociation sur les éléments essentiels d’une solution globale conformément au point 3 de la déclaration conjointe du 10 octobre.

Les coprésidents continueront de travailler intensivement avec les parties pour trouver un règlement pacifique du conflit.