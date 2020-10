La situation au Haut-Karabakh demeure une préoccupation majeure selon Justin Trudeau

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré vendredi que son administration avait suspendu les permis d’exportation vers la Turquie après des informations selon lesquelles des engins de frappe aérienne canadiens vendus à la Turquie auraient été utilisés par l’Azerbaïdjan.

Il a déclaré que son gouvernement continuait d’enquêter et que la situation au Haut-Karabakh « reste extrêmement préoccupante ».

« J’ai parlé directement au Premier ministre Nikol Pashinyan il y a quelques semaines, ainsi qu’au président Erdogan, insistant pour avancer pacifiquement, en respectant les cessez-le-feu. Nous continuerons à prendre cela au sérieux de toutes les manières possibles », a déclaré Justin Trudeau.

The use of 🇨🇦 tech by Azerbaijan to kill innocent 🇦🇲's is not an allegation. IT'S A FACT AND IT MUST BE DEALT WITH AS SUCH. With the overwhelming evidence, the gov. must give clear answers and enforce a permanent and unconditional ban. @JustinTrudeau @FP_Champagne pic.twitter.com/N1tIQV3HXC

— ANCC_CNAC (@ancc_cnac) October 30, 2020