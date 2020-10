Haut-Karabakh : l’UE fournit 400000 € supplémentaires d’aide d’urgence aux civils touchés par les hostilités

L’UE a alloué 400 000 euros supplémentaires d’aide humanitaire pour couvrir les besoins les plus urgents des civils touchés par le conflit dans et autour du Haut-Karabakh.

Avec cet appui d’urgence à la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge d’Arménie et le Croissant-Rouge d’Azerbaïdjan vont livrer des colis alimentaires, des couvertures, des articles d’hygiène et d’autres aides urgentes aux civils qui ont été contraints de fuir en raison de hostilités.

Le commissaire chargé de la gestion des crises, Janez Lenarčič, a déclaré : « L’UE appelle à la fin immédiate des hostilités qui ont déjà coûté la vie à des civils. Nous sommes extrêmement préoccupés par la détérioration de la situation humanitaire, compte tenu de la prochaine saison froide et de l’aggravation de la pandémie de coronavirus.

Ce financement porte l’aide humanitaire d’urgence de l’UE à 900 000 € depuis début octobre, date à laquelle les hostilités ont commencé.

L’aide humanitaire de l’UE est fournie uniquement en fonction des besoins, sans discrimination et conformément aux principes humanitaires d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance".