L’Allemagne fournira 2 millions d’euros d’aide d’urgence aux civils touchés par le conflit du Karabakh

L’Allemagne fournira 2 millions d’euros d’aide d’urgence aux civils touchés par les hostilités dans la zone de conflit du Haut-Karabakh, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Heiko Maas au Bundestag allemand.

« Le conflit du Haut-Karabakh, qui a éclaté à maintes reprises au cours des dernières décennies, a éclaté en guerre chaude ces dernières semaines. Nous l’avons tous regardé avec horreur ces derniers jours. Nous voyons l’utilisation de missiles et de matériel de combat lourd. Nous entendons parler de nombres qui augmentent chaque jour. Comme toujours en temps de guerre, la population civile en souffre particulièrement. Les combats détruisent des ponts, des villages, des routes. Des dizaines de milliers de personnes sont déjà en fuite et ce flux ne cesse de croître. La violence a déjà tué plus de 100 civils, y compris dans des zones éloignées des zones de conflit », a déclaré le ministre Maas.

« Pour mettre fin à cette souffrance, nous défendons deux objectifs en particulier. Premièrement, il est important de répondre aux besoins très urgents de la population locale. La Croix-Rouge, actuellement seule organisation humanitaire à avoir accès aux zones contestées, a demandé à la communauté internationale 9 millions d’euros d’aide d’urgence à la mi-octobre. Dans un premier temps, l’Allemagne fournira 2 millions d’euros pour que nous puissions aider ceux qui ont complètement perdu leur maison, leurs biens et leurs moyens de subsistance. Mais je dis : nous sommes toujours prêts à faire plus si cela est encore nécessaire. Je le dis avant tout en vue de l’hiver prochain dans le Caucase, qui menace déjà d’aggraver la situation des populations », a déclaré le ministre des Affaires étrangères.

Deuxièmement, a-t-il dit, un cessez-le-feu humanitaire immédiat est d’autant plus important. « L’Azerbaïdjan et l’Arménie doivent arrêter les combats - ce n’est pas seulement notre demande, mais la demande de la communauté internationale - sans aucune condition préalable. »

« La chancelière et moi-même l’avons dit très clairement aux deux pays et à d’autres parties impliquées dans ce contexte, comme la Turquie. C’est également le message unanime des Nations Unies, de l’OSCE et de l’Union européenne aux parties en guerre. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, nous avons appelé à l’unanimité l’Arménie et l’Azerbaïdjan ces dernières semaines - ce n’est en aucun cas courant au Conseil de sécurité des Nations Unies pour le moment - à enfin garder le silence et à revenir à la table des négociations. Nous remercions et soutenons l’OSCE, qui, selon nous, continue de jouer le rôle central de médiateur à travers le Groupe de Minsk », a-t-il ajouté.

Il a toutefois noté qu’en dépit de toute l’unité internationale, les parties en conflit ne cèdent pas actuellement. Les trêves humanitaires négociées par les coprésidents du groupe de Minsk, la France, la Russie et les États-Unis, ont toutes été rompues en très peu de temps, le plus récemment au début de cette semaine.

« Nous n’avons donc pas d’autre choix que d’augmenter la pression internationale sur les deux parties au conflit. L’Azerbaïdjan et l’Arménie doivent enfin comprendre : une solution militaire au conflit de longue date ne sera pas acceptée par la communauté internationale. Une meilleure position de négociation ne peut être obtenue sur le champ de bataille. Il n’y a pas d’alternative à un cessez-le-feu et à l’ouverture de nouvelles discussions », a déclaré Heiko Maas.

Il a ajouté que le cessez-le-feu humanitaire ne serait qu’un premier pas. « Mais c’est finalement la condition fondamentale pour qu’une solution durable, à savoir politique, au conflit du Haut-Karabakh puisse enfin être réalisée. En tant que membre du groupe de Minsk, l’Allemagne est maintenant prête à aller enfin de l’avant avec les négociations substantielles qui sont nécessaires à cet effet et qui n’ont apparemment pas été possibles dans le passé. Je dis aussi que la Turquie doit elle aussi assumer sa responsabilité en tant que membre du Groupe de Minsk et faire sa part pour parvenir enfin à une solution pacifique.

« L’Union européenne peut jouer et jouera un rôle important à cet égard. Enfin, avec son Représentant spécial pour le Caucase du Sud et le Partenariat oriental, il dispose d’instruments pour soutenir les négociations politiques et, plus tard, la reconstruction économique en Arménie et en Azerbaïdjan », a-t-il déclaré.