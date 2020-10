Le Premier ministre a reçu le Vice-ministre iranien des Affaires étrangères Seyed Abbas Araghchi

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a reçu le Vice-ministre pour les affaires politiques du ministère des Affaires étrangères iranien, Seyed Abbas Araghchi.

Saluant la visite de M. Araghchi à Erevan, le Premier ministre a souligné que l’Arménie attachait une grande importance aux relations d’amitié en cours avec l’Iran. Le Premier ministre Nikol Pashinyan a adressé ses salutations au Guide suprême de la Révolution islamique, Ayatollah Seyed Ali Khamenei, au Président Hassan Rohani et au Gouvernement de l’Iran.

À son tour, le Vice-ministre iranien des affaires étrangères a adressé des salutations chaleureuses et des vœux de paix au nom du Président iranien. Il a apprécié les liens d’amitié solides existant entre l’Iran et l’Arménie. Présentant les approches de l’Iran pour régler la situation régionale, Seyyed Abbas Araghchi a fait part de ses profondes préoccupations au sujet des hostilités en cours. Il a exprimé ses condoléances pour les victimes civiles et a condamné les attaques contre les infrastructures civiles et les zones résidentielles.

Les parties ont ensuite procédé à un échange de vues sur les questions de sécurité régionale. Ils ont exprimé leur inquiétude commune quant à l’implication dans le conflit des terroristes internationaux du Moyen-Orient. Les interlocuteurs ont vu cela comme une menace pour la sécurité de toute la région avec un potentiel de développement.

Le Premier Ministre Nikol Pashinyan a hautement apprécié l’approche équilibrée et constructive de l’Iran face aux problèmes régionaux.