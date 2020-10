Les USA soutiendraient la Turquie et l’Azerbaidjan en Artsakh

Selon WarGonzo des spécialistes américains du sabotage et du renseignement militaires (1st bat./8th Psychological Operations Group de Fort Bragg), de la NSA & du US Cyber ​​Command appuient la Task Force de la Turquie dans les opérations en Artsakh

⚡️URGENT Les USA derrière le dos de Trump pourrait participer à la guerre du côté de la Turquie⚡️

Ceci est rapporté par les sources du projet @wargonzo à Istanbul. Nous parlons des forces d’opérations spéciales américaines, qui sont engagées dans des actions d’information et psychologiques.

A noter que récemment dans la structure de la MTR américaine, sont apparues des unités distinctes spécialisées dans les activités de sabotage dans le domaine de l’information (opération de soutien à l’information militaire). Ils travaillent en collaboration avec la National Security Agency (NSA) et le US Cyber ​​Command.

L’une de ces unités, à savoir le 1er bataillon de soutien à l’information militaire du 8e Groupe d’appui à l’information opérationnelle (Fort Bragg), est partiellement déployée juste dans le nord-est de la Turquie, dans la zone frontalière avec l’Irak et l’Iran.

Des sources de @wargonzo rapportent que des spécialistes de ce service américain fournissent des consultations à des collègues turcs engagés dans le soutien de l’information pour la campagne militaire d’Ankara en Azerbaidjan et en Artsakh. Tout d’abord, cela concerne différents types d’actions, la création de faux comptes pour le compte des orateurs officiels d’Arménie, la diffusion de la désinformation à travers les réseaux sociaux.

Les spécialistes américains peuvent enseigner à leurs collègues turcs les subtilités de la guerre de l’information derrière le dos de Trump notent les sources de Wargonzo.

« Ce fait n’est pas surprenant, étant donné qu’une partie importante des élites au pouvoir sabotent ouvertement les ordres individuels du président américain et continuent d’obéir officieusement à d’autres groupes politiques américains, assurant la promotion de leurs intérêts claniques, et non des intérêts nationaux » précise Wargonzo.