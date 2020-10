Témoignage de Georges Dallemagne, député belge

Depuis mon arrivée il y a 48h dans le Haut-Karabakh les bombardements n’ont pratiquement pas cessé. Je suis venu ici pour témoigner des horreurs de cette guerre menée par lAzerbaidjan, la Turquie et leurs mercenaires islamistes syriens contre la population arménienne du Haut-Karabakh. Sur Stepanakert, la capitale, des bombes sont tombées toute la journée. Nous sommes passés d’abri en abri. À Chouchi à une dizaine de kilomètres au sud, dont la cathédrale et le centre culturel avaient déjà été touchés lors de précédents bombardements, un véritable déluge de feu s’est abattu hier soir. Nous sommes venus constater les dégâts ce matin. Un énorme cratère devant l’école, un autre devant un immeuble d’habitation indiquent la puissance des bombes larguées il y a quelques heures sur ce bourg où ne se terrent plus que les vieux et des militaires. Dix civils sont morts dans la destruction du centre culturel. Le bombardement de lieux de culte et d’écoles sont des crimes de guerre.