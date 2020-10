Le Concert virtuel Rock for Artsakh rapporte 6 millions de dollars

Sur sa page Facebook, le pianiste de jazz Tigran Hamasyan se félicite du résultat des dons pour l’Artsakh générés lors du concert marathon du 28 octobre sur Internet.

« Je tiens à tous vous remercier, de la part des participants, de mon équipe et mes collègues, et bien sûr, vous tous, qui avez écouté, partagé et donné à cette initiative - de récolte de fonds pour les familles arméniennes qui ont été gravement affecté par cette guerre insensée par le pouvoir de la musique...

Je vous apprécie vraiment et je vous remercie sincèrement !

Nous avons beaucoup de travail devant nous, et une note, une mélodie et une chanson à la fois, nous allons guérir ces blessures ouvertes. Beaucoup d’amour à vous tous »