L’Azerbaïdjan a perdu 6 749 soldats, 25 avions, 16 hélicoptères, 618 chars, 223 drones et 6 lance-missiles DOS

Depuis l’attaque contre l’Artsakh le 27 septembre l’Azerbaïdjan a perdu 6 749 soldats Azéris, Turcs et djihadistes mercenaires Syriens. Selon le ministère arménien de la Défense qui a publié aujourd’hui ces chiffres, l’Azerbaïdjan a également perdu 25 avions, 16 hélicoptères, 618 chars et véhicules blindés, 223 drones et 6 lance-missiles DOS. Des pertes immenses qui amputent ainsi une large part de l’arsenal militaire azéri.

Krikor Amirzayan