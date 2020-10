Prise de position de députés français après le déplacement en Arménie d’une délégation transpartisane

Une délégation composée de députés de plusieurs formations politiques s’est rendue du 24 au 28 octobre en Arménie pour rencontrer les autorités arméniennes et celles de l’Artsakh afin de leur apporter le soutien des parlementaires français dans le conflit qui les opposent à l’Azerbaïdjan.

Les députés de la délégation déclarent :

« Depuis le 27 septembre, l’Arménie et le Haut‐Karabagh sont victimes d’une attaque militaire de l’Azerbaïdjan. Comme l’a dénoncé le Président de la République Emmanuel Macron, cette attaque est soutenue militairement par la Turquie, qui participe directement aux opérations et a fait appel à des mercenaires djihadistes venus de Syrie.

Dans ce contexte, en soutien au peuple Arménien et de l’Artsakh nous avons décidé de nous rendre en Arménie, dans le cadre d’une large délégation parlementaire comprenant des députés de toutes les sensibilités politiques. Pendant trois jours, nous nous sommes entretenus avec les autorités gouvernementales et parlementaires, dont le premier ministre Nikol Pashinyan, pour évaluer la situation et pouvoir en rendre compte. Nous avons également souhaité rencontrer les personnels soignants hospitaliers qui prennent en charge les victimes militaires et civiles. Nous avons pu échanger avec des blessés mais également des familles déplacées. 90 000 habitants du Haut Karabakh ont déjà fui les combats, autant de familles qui vivent aujourd’hui dans le dénuement.

Nous souhaitons alerter les Français sur le drame qui est en cours au Caucase. L’Azerbaïdjan et la Turquie mènent une guerre sans merci, en dehors de tout respect des conventions internationales, bombardant même une cathédrale, un centre culturel et de nombreux civils. L’usage illégal de bombes à sous munitions fait des dégâts considérables parmi les soldats

arméniens dont la plupart sont très jeunes, à peine majeurs. Certains n’en reviennent pas, d’autres sont mutilés et de nombreux civils sont également touchés. Des journalistes ont également été ciblés délibérément par les bombardements, dont un que nous avons pu rencontrer à l’hôpital militaire. En un mois, ce conflit a déjà fait plusieurs milliers de victimes.

L’Azerbaïdjan et la Turquie mènent une guerre sanguinaire. De multiples témoignages et éléments matériels auxquels nous avons eu accès montrent des violations flagrantes du droit international. Malgré les tentatives du groupe de Minsk (France, Etats‐Unis, Russie), les trois cessez‐le‐feu successifs ont été rompus en quelques minutes par la reprise des attaques.

Nous devons agir. L’Union Européenne et la communauté Internationale ne peuvent regarder se perpétrer un massacre aux portes de l’Europe sans réagir. Sanctions commerciales, sanctions personnelles sur les dirigeants, envoi d’une force d’interposition (…) toutes les options doivent être sur la table pour faire cesser les combats.

En tant que députés et au regard de l’histoire qui nous lie au peuple Arménien, nous avons le devoir de sensibiliser l’opinion publique Française non seulement aux exactions commises mais également aux ambitions expansionnistes de la Turquie. Nous mobiliserons également tous les outils parlementaires à notre disposition pour atteindre cet objectif. Le soutien à une résolution visant à reconnaître le Haut‐Karabagh en fait partie.

Il en va de la survie du peuple arménien, déjà victime du génocide de 1915. La France est liée par une longue histoire commune avec l’Arménie, un pays qui a fait le choix de la démocratie plutôt que celui de la dictature. Tout comme le Haut‐Karabagh.

Nous, députés de toutes sensibilités, serons nombreux au rendez‐vous de cette longue amitié.

Députés Signataires :

Députés actuels membres de la délégation

Emmanuelle ANTHOINE

Vincent BRU

Danièle CAZARIAN

Émilie CHALAS

Mireille CLAPOT

Jean‐Pierre CUBERTAFON

Bernard DEFLESSELLES

Guillaume KASBARIAN

Brigitte KUSTER

Alexandra LOUIS

Jean‐Michel MIS

Anne‐Laurence PETEL

Florence PROVENDIER

Députés honoraires membres de la délégation

Georges COLOMBIER

Henri JIBRAYEL

François ROCHEBLOINE

René ROUQUET