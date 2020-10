Dernières nouvelles du Front

Revue de la presse arménienne du 28 octobre 2020

Les combats se poursuivent, une attaque a eu lieu près de frontière entre l’Arménie et l’Iran/ Les combats dans se sont étendus mardi de la zone de conflit du Haut-Karabakh à une zone adjacente à la frontière entre l’Arménie et l’Iran. Selon le Ministère arménien de la Défense (MDD), vers 10h-10h15 du matin, l’Azerbaïdjan a une nouvelle fois violé le cessez-le-feu et a utilisé des drones pour bombarder les postes de garde-frontières de la République d’Arménie à la frontière sud avec l’Iran, blessant plusieurs militaires arméniens. La partie azerbaïdjanaise a utilisé de l’artillerie et des drones de combat, dont un a été abattu au-dessus du territoire arménien. Selon le MDD, les unités de l’armée arménienne et les gardes-frontières ont dû riposter. Le porte-parole du MDD a partagé des images du bombardement de la frontière arménienne par l’armée azerbaïdjanaise. Après avoir été blessé au combat, le commandant de l’armée de défense du Karabakh, le lieutenant-général Jalal Harutyunyan, a été remplacé par un autre général, Mikael Arzumanian. Les autorités de facto du Karabakh n’ont pas précisé les circonstances dans lesquelles Harutyunyan a reçu ces blessures, mais ont indiqué que sa vie n’était pas en danger.

Le 27 octobre la partie azerbaïdjanaise a ciblé à nouveau la région d’Askeran, notamment les villages d’Avetaranots, de Madatashen, de Sghnakh et de Moshkhmat. Les forces armées azerbaïdjanaises ont tiré de l’artillerie en direction de Berdzor. La ville de Martuni a été bombardée avec l’aide de l’aviation militaire. Le bombardement du village de Nngi avec un missile à sous-munitions Smerch, dans la région de Martuni, a fait trois blessés. L’Ombudsman de facto du Karabakh a signalé que le fait qu’il n’y ait aucun objet militaire à proximité de ce village, ainsi que l’utilisation de missiles à sous-munitions interdits dans une zone densément peuplée montrent que les forces armées azerbaïdjanaises avaient l’intention criminelle de cibler la population et les installations civiles. Ce matin la ville de Shushi a été pris pour cible. Le MDD arménien a démenti les déclarations de la partie azerbaïdjanaise selon lesquelles l’Arménie aurait lancé des missiles contre la région de Barda en Azerbaïdjan. Le Service de sécurité nationale a déclaré avoir arrêté deux personnes pour haute trahison et espionnage. Les dirigeants des deux partis d’opposition parlementaire ont demandé au Premier ministre de convoquer d’urgence une réunion du Conseil de sécurité pour discuter de la situation actuelle. La partie arménienne a fait état de 1009 victimes militaires depuis le début du conflit. Selon les informations officielles, 17 Arméniens sont actuellement détenus en Azerbaïdjan en tant que prisonniers de guerre. Le vice-président du Parlement arménien, Alen Simonyan, a déclaré que l’Arménie saisirait officiellement l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) que lorsqu’elle « sera sûre d’obtenir une réponse affirmative sans équivoque ». Il a indiqué que pour le moment il n’y avait pas besoin de le faire, « mais en cas de menace à la frontière arménienne, je vous assure que nos alliés et partenaires ne permettront pas à cette situation de s’aggraver ».

39 civils tués depuis le début de la guerre/ L’Ombudsman de facto du Karabakh a préparé le deuxième rapport sur le traitement inhumain des prisonniers de guerre arméniens par l’Azerbaïdjan. Il a également publié l’information sur les dommages causés par l’agression azerbaïdjanaise à la population et aux biens civils. Selon lui, au 26 octobre, 39 civils ont été tués lors des attaques azerbaïdjanaises et 122 personnes ont été blessées.

L’Iran a développé une initiative pour le règlement du conflit/ Citant l’agence IRNA, la presse locale indique que le Ministre iranien des Affaires étrangères (MAE), Mohammad Javad Zarif, a annoncé que l’Iran avait développé une initiative pour un règlement durable du conflit du Karabakh. D’après lui, le vice-ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, était près de la frontière de l’Iran avec l’Arménie et l’Azerbaïdjan, pour une tournée au barrage de Khoda Afrin, après quoi il partirait pour Erevan, Bakou, Moscou et Ankara. Le MAE iranien a ajouté qu’il était préoccupé par la présence de terroristes takfiri et d’autres terroristes dans la région.

MAE : il n’y a pas d’alternative à l’introduction des mécanismes de vérification internationaux/ Le Ministère arménien des Affaires étrangères a déclaré que cela faisait un mois que l’Azerbaïdjan avait déclenché une guerre à grande échelle contre le peuple du Karabakh. « Tout au long de cette période, l’Azerbaïdjan a faussement accusé les parties arméniennes de violer le cessez-le-feu afin de se soustraire à la responsabilité du non-respect des accords de cessez-le-feu conclus grâce à la médiation des coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE ». Le MAE a indiqué la partie azerbaïdjanaise avait diffusé de fausses nouvelles sur l’attaque de missiles en direction de la région de Barda. Selon le MAE, il s’agit là d’une nouvelle provocation de la part de la partie azerbaïdjanaise « qui atteste qu’il n’y a pas d’alternative à l’introduction des mécanismes de vérification internationaux. Notamment, l’Azerbaïdjan rejette avec persistance l’introduction de tels mécanismes ».

Pachinian : Tous et tout pour le Karabakh/ Dans une adresse à la nation le Premier ministre a déclaré que les dirigeants politico-militaire de l’Azerbaïdjan avaient donné des fausses nouvelles à sa population sur les avancements de l’armée azerbaïdjanaise, c’est pour cette raison que la société azérie s’attend à l’annonce que le Karabakh est conquis. D’après Pachinian, le peuple arménien va se battre pour chaque centimètre de terre. Selon lui, ses propos de la veille (cf. revue du 27 octobre 2020) ont donné lieu à une polémique, mais ils avaient comme objectif de « montrer à la communauté arménienne la position constructive de l’Arménie » et l’objectif a été atteint. « Tous et tout pour le Karabakh » a déclaré le Premier ministre tout en indiquant que malgré les ressources limitées, l’armée avait suffisamment de ressources pour résoudre ses tâches. Selon lui, la perception du conflit dans le monde a changé : « Les principaux acteurs internationaux en sont venus à accepter et à déclarer ouvertement que l’Azerbaïdjan et la Turquie sont l’ agresseur ». Il a répété que l’Azerbaïdjan n’était pas prêt pour un compromis.

Autres réactions internationales/ Le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, a exhorté mardi l’Arménie et l’Azerbaïdjan à respecter l’accord de cessez-le-feu. Pachinian a, à son tour, attiré l’attention de Pompeo sur le fait que l’Azerbaïdjan a rompu l’accord de cessez-le-feu conclu à Washington. Commentant la possibilité de la participation de la Turquie à la prochaine étape des négociations, le porte-parole du Kremlin a déclaré que l’implication de tout pays dans le règlement du conflit du Haut-Karabakh devait être convenue avec l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Lors de la conversation téléphonique entre les Présidents russe et turc, la partie russe s’est déclarée profondément préoccupée par les opérations militaires en cours, ainsi que par l’implication à plus grande échelle de terroristes du Moyen-Orient. L’Ombudsman arménien Arman Tatoyan a rencontré la délégation parlementaire française. La délégation a également été reçue par le Ministre arménien des Affaires étrangères et le Catholicos. Le conseil municipal de Glendale, Californie, États-Unis, a reconnu l’indépendance du Karabakh et a officiellement demandé au Président des États-Unis et au Congrès américain de reconnaître son indépendance aussi. Le Conseil du département français des Bouches-du-Rhône a adopté à l’unanimité une déclaration de soutien au Karabakh et a appelé le gouvernement français à prendre toutes les mesures possibles pour assurer la protection de la population du Karabakh.

Des licenciements continuent au Service de sécurité nationale/ Gagik Tevosyan a été relevé du poste de chef d’état-major des troupes de gardes-frontières du Service de sécurité nationale. Le premier chef d’état-major adjoint, le colonel Arman Gasparyan, a été nommé à ce poste. Le major général Hovhannes Karumyan, chef du département de contre-espionnage du Service de sécurité nationale arménien, a été relevé de ses fonctions. Rappelons que plus tôt, le Commandant des troupes frontalières avait également été remplacé (cf. revue du 27 octobre 2020). Les raisons de ces licenciements ne sont pas révélées.

Un prisonnier de guerre azéri sur la participation des soldats pakistanais dans l’attaque contre le Karabakh/La commission d’enquête a publié une vidéo de l’interrogatoire d’un militaire azerbaïdjanais, Emin Bakhshaliyev, détenu comme prisonnier de guerre. Bakhchaliyev a déclaré qu’il se sentait bien et qu’il ne se plaignait pas des conditions de sa détention. Selon lui, l’Azerbaïdjan a déclaré la mobilisation le 3 ou le 5 septembre. « J’ai également été informé qu’au moment de commencer la guerre, des soldats pakistanais devaient nous aider » a déclaré Bakhshaliyev. Selon lui, des spécialistes militaires arrivés de Turquie ont organisé des entraînements de préparation au combat dans les montagnes avec différentes unités en vue de préparation à la guerre prochaine. Il a déclaré que l’armée azérie avait déployé des systèmes d’artillerie de missiles dans les cours des maisons résidentielles derrière des arbres denses.

Un mercenaire syrien confirme la participation de militants à la guerre du Karabakh/ Selon la presse, les militaires des forces armées syriennes ont arrêté des militants pro-turcs. À la question sur la participation des membres du groupe « Sultan Murad » dans la guerre du Haut-Karabakh, un des prisonniers membre cette organisation a déclaré à Alhadas TV que des milliers d’entre eux étaient envoyés en Azerbaïdjan depuis la Turquie pour un salaire de 2000 USD. Il a également déclaré que lors des affrontements avec la partie arménienne, les militants ont subi de graves pertes. Par ailleurs, Razminfo a rassemblé de nouvelles preuves sur la présence des mercenaires syriens dans le service national des gardes-frontières d’Azerbaïdjan.

La banque centrale d’Arménie prévoit une baisse de 7% du PIB en raison de la guerre et de la pandémie/ La Banque centrale arménienne a prédit une baisse d’environ 7 % du PIB en raison de la guerre en cours et de la situation avec le COVID-19. La Banque a également a décidé de maintenir le taux de refinancement inchangé à 4,25%.

Décisions du Parlement à noter/ Le Parlement a ratifié la Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires. Il a également approuvé en première lecture les amendements au Code pénal, prévoyant des sanctions plus sévères pour certaines infractions (évitement de mobilisation, non payement des taxes, non-exécution des ordres, désertion) durant la loi martiale. Les députés ont également approuvé à l’unanimité le paquet de projets de loi sur la formation de la milice qui sera composé d’officiers de réserve provenant de différents territoires. L’adhésion à la milice sera exclusivement sur la base du volontariat. Le Parlement a également approuvé la procédure d’utilisation par l’État de la propriété des personnes morales et physiques pendant la loi martiale. Le propriétaire recevra des justifications pertinentes par l’État, puis, si le propriétaire ne remet pas volontairement sa propriété à la disposition de l’État, la propriété peut être prise d’office. Après la fin de la loi martiale, il sera restitué au propriétaire.

L’Arménie prolonge les vacances scolaires en raison du COVID-19/ Le Ministère de l’éducation a déclaré que les vacances d’automne dans les écoles seraient prolongées jusqu’au 12 novembre en raison de la situation COVID-19 en Arménie. Cependant, les élèves de 12e année continueront à apprendre à distance à partir du 30 octobre et achèveront l’année scolaire comme prévu.

82651 cas confirmés de coronavirus/ Au moment de la rédaction de cette revue, les autorités ont confirmé 82651 cas de coronavirus dans le pays dont 52508 ont été guéris et 1243 patients sont décédés.

Rédaction : Lena Gyulkhasyan