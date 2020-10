A Romans (Drôme), rassemblement pour le soutien et la paix en Artsakh et appel à la reconnaissance de son indépendance

Plus d’une centaine de personnes avaient répondu à l’appel de l’Amicale des Arméniens de Romans et Bourg-de-Péage pour un rassemblement de soutien pour la paix en Artsakh ce mardi 27 octobre à 19h00 face au lieu de mémoire du génocide, place Jules Nardi (près de la Mairie) à Romans (Drôme).

Parmi le public de nombreux élus, représentants des églises dont les pasteurs René Léonian et Luder Nassanian, des représentants du monde associatif de Romans dont Bernard Cakici l’ex-président de l’Amicale des Arméniens de Romans, du monde associatif de Valence et de sa région -Georges Rastklan, Krikor Amirzayan coprésidents du C24 Comité du 24 Avril Drôme-Ardèche, Khosrof Iliozer, membre du bureau du C24 et président de l’Amicale de Malatia, Simon Hamamjian président de Radio A.

Au nom de l’Amicale des Arméniens de Romans et Bourg-de-Péage, Daniel Kochkarian a remercié le public, les religieux, les élus et les représentants du monde associatif. Puis Elisabeth Pellet présidente de l’Amicale des Arméniens de Romans dans un discours précis teinté d’émotion a décrit la situation des Arméniens de l’Artsakh face à l’agression de l’Azerbaïdjan. Elisabeth Pellet a appelé l’intervention de la France et le monde civilisé à soutenir le combat des Arméniens de l’Artsakh pour leur liberté et leur indépendance. Elle a décrit par des mots forts la souffrance du peuple arménien de l’Artsakh et la nécessité d’une intervention internationale pour défendre leur droit à la vie.

Georges Rastklan, Adjoint au maire de Valence a également dans un discours sans concession condamné l’Azerbaïdjan et la Turquie pour leur agression de l’Artsakh. Georges Rastklan a rappelé les liens forts qui unissent la France à l’Arménie et à l’Artsakh ainsi que les liens directs entre Valence et l’Artsakh. « Le maire de Valence, Nicolas Daragon s’est rendu plusieurs fois en Artsakh et il y a tout juste un an, nous étions ensemble à Stepanakert en contact avec son peuple attachant et très proche de la France » dit-il en appelant le monde civilisé à soutenir au nom de la civilisation le combat pour son indépendance de ce peuple de l’Artsakh « dans ces confins de l’Europe ».

Puis se sont succédés l’élue d’origine arménienne Anna Place conseillère départementale et élue à Bourg-de-Péage, Nathalie Nieson maire de Bourg-de-Péage dont la ville est jumelée avec Martouni en Artsakh, et Philippine Gaul conseillère à Romans.

Tous les élus appelèrent au soutien de la France et de l’Europe au juste combat des Arméniens de l’Artsakh pour leur liberté ainsi que la reconnaissance de l’indépendance de l’Artsakh, seule gage de sécurité de sa population.

Le rassemblement se termina par l’hymne national arménien et français.

Krikor Amirzayan