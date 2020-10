« Dans le Haut-Karabakh, les Arméniens font face non seulement à une guerre d’agression, mais aussi à une tentative d’élimination »

Dans une tribune au « Monde », un collectif de plus de 40 intellectuels appelle la communauté internationale à reconnaître le droit à l’autodétermination des Arméniens face au « projet panturquiste » d’Ankara et de Bakou, afin de garantir la sécurité dans la région.

Tribune. Depuis le 27 septembre, l’Azerbaïdjan, à l’instigation et avec le soutien très actif de la Turquie, a lancé une offensive militaire de grande envergure contre la république du Haut-Karabakh. Son objectif est énoncé clairement : récupérer par la force non seulement les territoires conquis par les Arméniens en 1993-1994, mais encore tout le Haut-Karabakh. Le pouvoir azerbaïdjanais et son parrain et associé turc n’ont jamais fait de mystère à ce propos.

Signataires :

Stefan Kristensen, à Strasbourg, le 11 octobre 2020

