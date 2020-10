Dans le cadre du cycle Alfortville-Monde « Mois de soutien et de mobilisation pour les Arméniens de la République d’Artsakh », le POC ! d’Alfortville s’associe à la MCA, Aÿp FM, le Fonds Arménien de France, Maud Kouyoumdjian et les Artistes Unis pour l’Artsakh, pour vous proposer de nombreux rendez-vous dont les bénéfices serviront à venir en aide aux réfugiés du Haut-Karabagh, soutenir la logistique d’approvisionnement et acheter du matériel médical pour secourir les blessés.

Maud Kouyoumdjian et le POC présentent un gala exceptionnel « Les Artistes unis pour l’Artsakh » présenté par André Manoukian avec Patrick Fiori, Elodie Frégé, Mathieu Madénian, Vincent Baguian, Serge Avédikian, Marine Baousson, Waxx, Marjolaine Piémont, Marion Mezadorian et bien d’autres...

Dimanche 15 novembre à 16h au POC ! d’Alfortville

Plus d’infos : https://www.digitick.com/d/event/artistes-unis-pour-l-artsakh/le-poc/7547901