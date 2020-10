Lettre ouverte au Premier ministre Arménien

Monsieur Nikol Pachinyan

Premier Ministre de la République d’Arménie

1 Square de la République, Palais du Gouvernement

0010 Yérévan, République d’Arménie

Monsieur le Premier Ministre

Cher Monsieur,

Comme beaucoup d’Arméniens Américains profondément inquiets, j’ai suivi les développements en Arménie et en Artsakh (Nagorno-Karabakh).

J’ai également suivi les vaillants efforts de la Diaspora Arménienne d’Amérique.

J’ai mesuré les efforts de soutien humanitaire du grand peuple américain.

J’ai également lu avec attention votre appel demandant à l’Amérique et à ses responsables des affaires étrangères et de la défense, d’urgence, leur aide pour l’Arménie et l’Artsakh.

Je considère, pour être tout à fait honnête et clair, qu’à Washington, l’administration est tenue par des néoconservateurs et des néolibéraux qui sont par nature contre tout ce qui est arménien !!! Je vous prie par conséquent de garder vos forces et de préserver les vies de nombreux jeunes et de tous les autres par la recherche de votre solution à un niveau régional.

D’après ce que nous savons en général dans la Diaspora, l’Arménie a un accord mutuel de défense avec la Russie 🇷🇺 !

Une fois de plus et comme toujours, les services rendus par l’Occident ne sont que belles paroles. L’Occident, y compris l’Amérique adorée de notre peuple, ne donne que des poignées de main, rien d’autre. Au fond, pour dire les choses franchement, les responsables occidentaux sont peu soucieux de savoir si l’Arménie survit ou non. Pour beaucoup, dans les cercles officiels occidentaux, l’Arménie « peut aller au diable ». Vous comprenez pourquoi le lunatique Turc proto-Ottoman, le Président Erdogan, a violé le troisième et dernier cessez-le-feu patronné par le Président Donald Trump. En fait, c’est par le mépris (un doigt d’honneur) qu’Erdogan a répondu au Président Trump. Pourquoi ? Comment cela est-il possible ?

Parce qu’Erdogan est encouragé par les néoconservateurs et néolibéraux occidentaux. L’Occident est divisé ! L’Amérique, comme on le sait depuis longtemps, combat à présent pour sa propre survie !

D’après des sources fiables, depuis plusieurs heures, les forces turques lancent à présent des attaques contre l’Arménie. C’est à présent une guerre asymétrique officielle. Il est maintenant tout à fait clair qu’une Arménie de trois millions se bat seule contre une Turquie de quatre-vingt dix millions, un Azerbaïdjan de 10 millions, et un ISIS de mille mercenaires terroristes.

Ayant dit ce qui précède, je voudrais vous solliciter avec insistance, au nom de milliers d’Arméniens Américains, et pour le bien de l’Arménie, pour : OFFICIELLEMENT diligenter une requête de la République d’Arménie, à la Fédération de Russie, pour qu’elle remplisse ses obligations, conformément à l’accord mutuel de défense et protéger l’Arménie de l’agression turque.

Évidemment, la Diaspora arménienne, plus spécifiquement les Arméniens Américains, devront faire tout ce qui est en leur pouvoir pour aider l’Arménie à se défendre avec ses propres moyens contre la Turquie génocidaire. Mais en outre, Monsieur le Premier Ministre Pashinyan, je vous prie de renoncer à l’avenir à tout espoir d’une aide quelconque venue des États-Unis. Il faudrait au Président Trump encore quatre années pour nettoyer les lieux. Tandis que nous parlons, l’Amérique est engagée dans une lutte existentielle interne. L’Arménie doit trouver d’autres moyens pour se défendre elle-même et mettre à genoux ses ennemis jurés Turquie et Azerbaïdjan turc-seldjoukide.

Avec notre profond respect,

Appo Jabarian

Directeur d’Armenian life magazine