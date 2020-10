Paris, le 27 octobre 2020

LETTRE OUVERTE AUX ONG HUMANITAIRES

Mesdames, Messieurs,

Nous vous adressons cette lettre comme on adresse un SOS.

Il y a un mois, jour pour jour, le 27 septembre 2020, une coalition turco-azérbaïdjanaise attaquait la République d’Artsakh (Haut-Karabakh) l’entraînant dans une guerre monstrueuse, à laquelle participent aussi les légions recrutées par la Turquie, d’une internationale de mercenaires terroristes djihadistes, de Syrie, de Lybie, du Pakistan, d’Afghanistan…

Nous pensions que cette guerre s’arrêterait au bout d’une ou de deux semaines. Il n’en a rien été. Elle a continué, elle a empiré : bombardements lourds et non conventionnels faisant de nombreuses victimes, militaires autant que civiles, à cela s’ajoute, tristement, la propagation de l’épidémie de coronavirus.

C’est pourquoi, nous sollicitons votre aide et votre soutien afin d’apaiser la souffrance d’une population qui ne souhaite qu’une seule chose : vivre en paix sur ses terres ancestrales.

Actuellement, plus de 70.000 arméniens d’Artsakh, femmes, enfants, personnes âgées sont réfugiés en Arménie pour fuir les attaques d’une guerre du XXIe siècle avec armes à sous-munitions ou drones kamikazes qui n’épargnent ni la population civile, ni les habitations, pas même la cathédrale. Une guerre qui détruit les vies à la vitesse de l’éclair alors que le temps nécessaire pour nos prises de conscience est infiniment plus lent.

Cette population réfugiée manque de tout : médicaments, soins, vêtements chauds, nourriture.

Nous comptons, sur vous, sur votre expérience, sur votre humanité, et nous vous demandons d’agir, s’il-vous-plaît, au plus tôt, car cela relève de l’URGENCE, les souffrances de cette population réfugiée étant énormes.

Très cordialement,

Pour « Coopération Arménie », Liliane Daronian

Pour « Diaspoarts », Vatché Demirdjian

Pour plus d’informations :

Coordonnées du Défenseur des Droits de l’homme en Arménie

Arman TATOYAN

56A, rue Pouchkine

Erevan

Mail : [email protected]

Tél. : +374 10 53 88 42

Website : www.ombuds.am