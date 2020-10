Sa Sainteté le Catholicos Karékine II a reçu les parlementaires français en mission en Arménie

Le 27 octobre, Sa Sainteté Karékine II, Patriarche Suprême et Catholicos de tous les Arméniens, a reçu au Saint-Siège d’Etchmiadzine le groupe des parlementaires français en mission en Arménie. L’ambassadeur de la République française en Arménie, M. Jonathan Lacôte, assistait également à la rencontre.

Au cours de la rencontre et par l’intermédiaire ces parlementaires, Sa Sainteté a remerciées les autorités françaises de s’être tenues aux côtés du peuple arménien pendant ces jours difficiles, dans le contexte des opérations de guerre déclenchées contre l’Artsakh. Le Catholicos a plus particulièrement souligné avec gratitude les efforts constants de la France, pays coprésident du Groupe de l’OSCE de Minsk, pour résoudre la question du Haut-Karabakh et rétablir la paix.

Abordant la question de l’Artsakh, Sa Sainteté a indiqué que, contrairement aux déclarations belliqueuses de l’Azerbaïdjan affirmant sa volonté de résoudre le conflit par les armes, l’Arménie s’est toujours montrée prête à un règlement par des négociations pacifiques.

Dans le même temps, Sa Sainteté a souligné que la politique d’expulsion des Arméniens d’Artsakh menée par l’Azerbaïdjan, les atrocités et les destructions actuelles prouvent que l’Artsakh ne peut être intégré à l’Azerbaïdjan avec quelque statut que ce soit . À ce sujet, le Catholicos de tous les Arméniens a exprimé l’espoir que la communauté internationale - les coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE - ayant pleinement pris la mesure de la situation actuelle, fera tout son possible pour mettre fin ces combats dévastateurs, pour garantir la liberté et l’indépendante du peuple d’Artsakh, et assurer son droit à l’autodétermination

En réponse aux questions des députés, Sa Sainteté a fourni des informations sur le ciblage des forces armées azerbaïdjanaises des sanctuaires arméniens, sur le travail de l’Église arménienne pour attirer l’attention de la communauté internationale sur la question de l’Artsakh, ainsi

que sur l’activité des aumôniers auprès des soldats, des blessés, des familles de ceux qui sont tombés au combat, et sur d’autres programmes.

Durant cette rencontre, ont également été évoqués les efforts de l’Église apostolique arménienne pour rétablir la paix aux premiers jours du conflit et les résultats des réunions tripartites des responsables religieux de la région.