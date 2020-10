Le vice-ministre turc de la Culture insulte Charlie Hebdo de “bâtards” et de “fils de chiennes”

Grand ami de Recep Tayyip Erdogan, Serdar Çam a insulté en français le journal satirique sur son compte Twitter.

L’escalade entre la Turquie et la France atteint une nouvelle étape. Alors que le président Recep Tayyip Erdogan ne cesse de harceler son homonyme Emmanuel Macron depuis plusieurs jours, le vice-ministre turc de la Culture et du Tourisme s’est fendu d’un message sans équivoque à l’encontre de Charlie Hebdo. Sur son compte Twitter, Serdar Çam, grand ami du président turc, a en effet insulté le journal satirique de « bâtards » et de « fils de chienne », quelques heures seulement après que l’hebdomadaire a dévoilé la Une de son prochain numéro qu’il consacre à Erdogan.

La suite sur le lien plus bas.