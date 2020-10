Le Premier ministre néerlandais s’en prend à Erdogan à travers les médias

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a qualifié mardi d’« inacceptable » une plainte déposée par Recep Tayyip Erdogan contre un dirigeant d’extrême droite néerlandais qui avait partagé une caricature du président turc sur Twitter. M. Rutte s’est directement adressé à M. Erdogan, face caméra, devant plusieurs journalistes néerlandais. « J’ai un message pour le président Erdogan et il est très simple : aux Pays-Bas, nous considérons la liberté d’expression comme le plus grand bien et cela inclut des caricatures, dont des caricatures de politiciens », a-t-il déclaré dans une vidéo de la télévision (...)