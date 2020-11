Réunion des dirigeants chypriotes le 3 novembre

Nicosie, 2020 (AFP) - Les dirigeants chypriotes grec et turc

tiendront la semaine prochaine leur première réunion depuis la victoire d’un

proche d’Ankara, Ersin Tatar, à l’élection « présidentielle » dans la partie

Nord de l’île divisée, ont indiqué mardi les Nations unies.

Aucune décision majeure n’est toutefois attendue de cette rencontre entre

le président de la République de Chypre, Nicos Anastasiades, et M. Tatar, élu

le 18 octobre à la tête de l’autoproclamée « République turque de Chypre-Nord »

(RTCN).

Cette « rencontre informelle » aura lieu le 3 novembre dans la résidence de

la cheffe de la mission de l’ONU pour Chypre, Elizabeth Spehar, dans la zone

tampon contrôlée par les Nations unies, selon un communiqué de l’organisation

internationale.

Chypre est divisée depuis que l’armée turque a envahi en 1974 le tiers nord

de l’île en réaction à un coup d’Etat qui visait à rattacher le pays à la

Grèce et qui avait suscité une vive inquiétude dans la minorité

chypriote-turque.

Des dizaines de milliers de Chypriotes grecs et turcs ont été déplacés lors

du conflit.

Depuis, la République de Chypre, seule reconnue par la communauté

internationale, n’administre que la partie sud peuplée de Chypriotes grecs, le

nord étant géré par la RTCN.

Le dernier cycle de négociations en vue d’une réunification de l’île a

échoué en juillet 2017.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, avait affirmé vouloir

relancer les pourparlers entre les deux camps après l’ élection dans le Nord.

Contrairement à son prédécesseur Mustafa Akinci —qui soutenait une

réunification de Chypre—, Ersin Tatar est partisan d’une solution à deux

Etats.

Chypre-Nord dépend politiquement et économiquement de la Turquie, qui y a

stationné plus de 30.000 militaires.

Nicos Anastasiades a condamné la récente réouverture controversée de

l’ancienne station balnéaire de Varosha, ville-fantôme bouclée par l’armée

turque depuis 1974 et emblématique de la division de l’île, soulignant qu’elle

allait à l’encontre du droit international et était un obstacle à la reprise

des négociations.