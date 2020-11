La Maire du 9e pour le soutien de Paris à la reconnaissance de l’Artsakh

Voeu à la Maire de Paris présenté par Delphine Bürkli et l’exécutif municipal du 9e arrondissement

de Paris relatif à la situation dans le Haut-Karabakh / Arménie. Il sera présentée à Séance du lundi 2 novembre 2020 :

Considérant que le territoire du Haut-Karabakh (appelé également l’Artsakh) représente l’espace

vital et autochtone des Arméniens dans cette région du Caucase ;

Considérant que l’offensive lancée depuis le 27 septembre 2020, de manière unilatérale, par l’armée

azerbaïdjanaise contre les populations arméniennes de la République du Haut-Karabakh (Artsakh) est

une agression inacceptable violant les principes du droit international ;

Considérant que cette agression appuyée et soutenue par le président turc Recep Tayyip Erdogan

s’inscrit dans une logique de processus d’élimination des Arméniens vivant sur leurs terres

ancestrales, et qu’à cet effet, les militaires turcs et les mercenaires djihadistes sont présents aux

côtés des forces azéries ;

Considérant que le groupe de Minsk de l’OCDE, composé de la France, des Etats-Unis et de la Russie,

intervient de manière active pour le règlement du conflit, pour l’arrêt de ces agressions, pour

l’instauration définitive et durable d’un cessez-le feu et pour la protection des populations civiles ;

Considérant que de très forts sentiments d’amitié entre la France et l’Arménie existent depuis

plusieurs siècles et se sont renforcés au fil de l’Histoire, que ce soit du temps du Royaume d’Arménie,

ou bien plus récemment, du génocide arménien de 1915 perpétré par les autorités turques dans

l’empire ottoman et de l’engagement des Arméniens aux côtés de la France pendant les deux guerres

mondiales et la Résistance ;

Considérant que les descendants des survivants du génocide accueillis par la France sont des citoyens

français d’origine arménienne, partie intégrante de la communauté nationale ;

Considérant que Président de la République Française continue d’apporter son soutien à l’Arménie et

à son peuple dont celui vivant dans le Haut-Karabakh, sur le plan politique comme humanitaire ;

Considérant que la ville de Paris est fortement engagée en faveur de l’Arménie et de sa population et

qu’un accord de coopération signé avec la ville d’Erevan existe depuis novembre 1998, renforcé

notamment par un avenant d’octobre 2011 ;

Considérant que Paris, ville Lumière, capitale de la France joue un rôle particulier et éminemment

politique aussi bien par ses prises de positions que par ses actions en matière de coopération qu’il

s’agisse du travail de mémoire ou encore les liens forts instaurés notamment à travers le programme

arménien TUMO d’Erevan, qui existe à Paris mais aussi à Stepanakert, capitale du Haut-Karabakh ;

Considérant que la ville de Paris a accueilli, dès 1915, de très nombreux rescapés du génocide, dont

une large partie s’est installée d’abord dans le 9e arrondissement de Paris qui compte encore

aujourd’hui une présence issue de la diaspora arménienne et que l’on continue à appeler « la Petite

Arménie » ;

Considérant que les Parisiens et Franciliens d’origine arménienne sont mobilisés pour le retour de la

paix dans cette région et agissent de manière pacifique et dans le seul cadre républicain, aux côtés

du CCAF (Conseil de coordination des organisations arméniennes de France), contre les tentatives

azéries d’extermination des Arméniens et considèrent les conditions d’une paix durable et de

protection des arméniens dépendant de la reconnaissance du Haut-Karabakh ;

Considérant que dans le cadre de cette mobilisation, la Maire de Paris s’est exprimée à plusieurs

reprises pour rappeler le soutien apporté aux Arméniens vivant dans le Haut-Karabakh ;

Considérant que plusieurs villes et régions françaises se sont tout récemment prononcées par des

motions ou des voeux pour apporter une aide humanitaire aux Arméniens du Haut-Karabakh et pour

appuyer les démarches de reconnaissance de cette république ;

Delphine Bürkli et l’exécutif municipal du 9e arrondissement de Paris émettent le voeu que :

La Ville de Paris apporte une aide financière d’urgence pour soutenir les populations

durement touchées d’Arménie et du Haut-Karabakh et que cette aide s’organise dans les

plus brefs délais ;

La Ville de Paris déclare apporter son total soutien au processus de reconnaissance

internationale de la République du Haut-Karabakh (Artsakh) et à toutes les démarches

permettant l’instauration rapide et sans condition d’une paix durable.