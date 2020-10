Un sénateur Canadien propose la reconnaissance de l’Artsakh

Le sénateur canadien Leo Housakos (conservateur), a présenté une motion demandant au gouvernement du Canada de condamner l’agression conjointe azerbaïdjanaise et turque et de reconnaître l’indépendance de la République d’Artsakh, informe l’ambassade d’Arménie au Canada.

« Au cours de la prochaine séance du Sénat, je proposerai que le Sénat du Canada demande au gouvernement du Canada de condamner immédiatement l’agression conjointe azerbaïdjanaise et turque contre la République d’Artsakh, de maintenir l’interdiction permanente des exportations militaires vers la Turquie, de reconnaître la République du droit inaliénable de l’Artsakh à l’autodétermination et, à la lumière de l’escalade accrue et du ciblage continu de civils arméniens innocents, reconnaissent l’indépendance de la République d’Artsakh », a déclaré le sénateur Leo Housakos.