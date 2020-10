Les Forces armées azéries ont perdu leur grande supériorité numérique et technologique qu’elles avaient sur les Forces arméniennes a affirmé Ardzroun Hovhannisyan

Ardzroun Hovhannisyan le représentant du ministère arménien de la Défense a dans sa conférence de presse mardi soir 27 octobre affirmé que l’Azerbaïdjan et les forces turques et mercenaire djihadistes ont perdu une quantité importante d’armes et leur supériorité technologique.



« La forme de la guerre a changé de façon considérable. Nos Forces armées mènent des combats difficiles dans les montagnes, les forêts. Aujourd’hui quelques groupes de soldats ennemis furent éliminés quelques-uns se sont enfui en laissant sur place du matériel militaire. Mais cette guerre dans sa forme est difficile. L’ennemi a désormais perdu son impressionnante supériorité numérique et ses technologies. La guerre ne se développe pas sous la même forme qu’avant » dit Ardzroun Hovhannisyan lors de sa conférence sur la Chaîne de Télévision publique d’Arménie. Il a précisé que ce matin les forces azéries ont continué leurs opérations d’attaque sur diverses directions de l’Artsakh et en bombardant en même temps plusieurs localités. « Les opérations militaires furent en direction du nord sur plusieurs villages (en montrant la carte), l’armée arménienne lutte contre ces groupes armés infiltrés. En direction du sud les forces armées azéries affrontent les forces arméniennes près de la rivière Vorodan. Les Azéris ont tenté aujourd’hui de porter une attaque en direction de Berdzor ainsi que de s’approcher par le sud en direction de l’Arménie, mais ces attaques furent repoussées. Les Azéris ont utilisé des canons et des drones, mais ne sont pas arrivés à avancer » dit Ardzroun Hovhannisyan. Il a également confié qu’en plaine avaient eu un certain succès mais dans les montages et les forêts les données ont changé à l’avantage des Forces arméniennes qui repoussent les petits groupes de soldats azéris que tentent de prendre des villages et s’enfuient.

Krikor Amirzayan