Les Etats-Unis demandent à l’Arménie et l’Azerbaïdjan de respecter le cessez-le-feu

Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a exhorté mardi l’Arménie et l’Azerbaïdjan à respecter l’accord de cessez-le-feu négocié par les États-Unis le week-end dernier.

Pompeo s’est entretenu séparément par téléphone avec le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président azerbaïdjanais Ilham Aliev alors que les combats se poursuivent dans et autour du Haut-Karabagh.

« Le secrétaire d’Etat Pompeo a exhorté les dirigeants à respecter leurs engagements de cesser les hostilités et de rechercher une solution diplomatique au conflit du Haut-Karabagh sous les auspices des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE, et a noté qu’il n’y avait pas de solution militaire à ce conflit », a écrit dans un communiqué Morgan Ortagus, porte-parole du département d’État américain.

Selon Ortagus, Pompeo « a souligné l’importance de mettre pleinement en œuvre le cessez-le-feu » qui avait été initialement convenu à Moscou le 10 octobre et réaffirmé dans le cadre de la médiation française le 17 octobre.

Les ministres des Affaires étrangères arménien et azerbaïdjanais sont parvenus à un autre accord de trêve après avoir eu des entretiens avec Pompeo et le conseiller américain à la sécurité nationale, Robert O’Brien, vendredi dernier à Washington. Ils ont ensuite tenu une réunion conjointe samedi avec le secrétaire d’État adjoint américain Stephen Biegun et les diplomates américain, russe et français coprésidant le groupe de l’OSCE à Minsk.

Les parties en conflit ont commencé à s’accuser mutuellement de violations du cessez-le-feu peu après l’entrée en vigueur de leur nouvel accord lundi matin. En particulier, la partie arménienne a accusé l’armée azerbaïdjanaise d’avoir lancé une offensive « à grande échelle » dans le sud-est du Karabagh.

Pachinian a annoncé lundi soir qu’il s’attend à ce que Washington tienne l’Azerbaïdjan pour responsable de l’effondrement du cessez-le-feu. Il a affirmé que Bakou continuait de faire pression pour une victoire militaire dans la guerre en dépit de ce qu’il a décrit comme la volonté d’Erevan de trouver une solution basée sur le compromis au conflit du Karabagh.

S’adressant aux journalistes par la suite, le président américain Donald Trump a affirmé que « le cessez-le-feu tenait ». Il n’a pas fait de commentaire supplémentaire.

Pendant ce temps, Aliev a blâmé l’Arménie pour la poursuite des hostilités. Il a également accusé les médiateurs américain, russe et français d’aider la partie arménienne.

Dans une déclaration commune publiée dimanche, les coprésidents du Groupe de Minsk ont dit qu’eux-mêmes et les ministres des Affaires étrangères arménien et azerbaïdjanais avaient convenu de se rencontrer à nouveau à Genève le 29 octobre. Ils ont ajouté qu’ils essaieraient de « parvenir à un accord et de commencer la mise en œuvre, conformément avec un calendrier à convenir, de toutes les étapes nécessaires pour parvenir à un règlement pacifique du conflit du Haut-Karabagh conformément aux principes fondamentaux acceptés par les dirigeants de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie. »

On ne sait pas encore si les pourparlers de Genève se poursuivront si les combats dans la zone de conflit ne s’arrêtent pas.