Un prisonnier de guerre azerbaïdjanais confirme l’implication de pakistanais et de turcs

Le Comité d’enquête de l’Arménie a publié la vidéo de l’interrogatoire d’un militaire azerbaïdjanais qui a été détenu comme prisonnier de guerre par l’armée d’Artsakh.

Le prisonnier de guerre azerbaïdjanais, Emin Bakhshaliyev, a déclaré qu’il se sentait bien et ne se plaignait pas des conditions de sa détention. Il a dit qu’on lui donnait des repas trois fois par jour. « Je suis traité normalement ici, il n’y a ni violence ni torture. J’avais été blessé à la jambe gauche, chaque jour ma blessure est traitée et le pansement est remplacé », a-t-il déclaré.

Bakhshaliyev a déclaré que l’Azerbaïdjan avait déclaré la mobilisation le 3 ou le 5 septembre. « Au cours de l’été de cette année, des exercices militaires conjoints à grande échelle ont eu lieu, après quoi une formation militaire des forces armées turques est restée en Azerbaïdjan. J’ai également été informé qu’au moment du départ, les militaires du Pakistan devaient nous aider. Les spécialistes militaires arrivés de Turquie ont organisé des formations de préparation au combat avec notre peloton pendant 3 à 5 jours, dont le but était d’acquérir des compétences de combat en terrain montagneux. Les officiers militaires venus de Turquie ne nous ont pas formés uniquement, j’ai également vu que ces officiers militaires turcs formaient également d’autres unités. Ces formations de préparation au combat ont duré au total 10 à 15 jours avec l’ensemble du personnel de notre base militaire. Lorsque les Turcs ont visité notre base militaire, ils nous ont dit de nous préparer pour les formations de préparation au combat dans les montagnes. Nous avons organisé des formations de préparation au combat dans les montagnes avec différentes unités, et on nous a dit de nous préparer pour la guerre, car bientôt les actions militaires commenceraient, que nous devions lancer une attaque contre notre seul ennemi, en direction des positions arméniennes ». a déclaré le militaire azerbaïdjanais.

Bakhshaliyev a déclaré que les officiers turcs portaient des uniformes militaires turcs, mais sans marques d’épaule. « Nous ne les avons adressés ni par leurs noms ni par leurs prénoms. Nous nous sommes simplement adressés à eux en tant que commandant », a-t-il dit.

Il a déclaré que les 20 et 21 septembre 2020, ils ont quitté leur base militaire avec leur bataillon et se sont dirigés vers le Gyulistan à bord de véhicules Kamaz et Ural. « Mon commandant supérieur direct, Ahmad Hanifayev, nous a dit que l’ennemi, c’est-à-dire les positions arméniennes, sont vides, il y aura 5 ou 7 militaires, et nous a ordonné de capturer et de prendre position dans les positions de combat des Arméniens. L’ordre était - le plus tôt nous capturerons le mieux », a déclaré Bakhshaliyev.

Bakhshaliyev a déclaré que l’Azerbaïdjan avait acheté des systèmes de missiles et des drones à Israël et à la Turquie. « Les drones étaient contrôlés par l’arrière, ils étaient soit turcs soit israéliens, je n’ai pas vu qui les contrôlait exactement, mais nous n’avions rien à voir avec leur contrôle », a-t-il dit.

Il a déclaré que l’armée azérie avait déployé des systèmes d’artillerie de missiles dans les cours des maisons résidentielles derrière des arbres denses. Bakhshaliyev a déclaré que malgré le fait que des civils vivent dans ces maisons, l’armée azérie a mis le feu aux systèmes pendant les actions militaires.