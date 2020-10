Des groupes de soldats Azéris tentent des opérations sur Askeran et les villages proches, mais sont repoussés par les Forces arméniennes

La situation au front de l’Artsakh reste tendue aujourd’hui. L’ennemi tente des percées sur Askeran et les villages proches d’Avedaranots, Madatashen, Sghnakh et Moshkhmahat. A Martakert et Martouni les bombardements semblent avoir largement baissé de régime cependant à Martouni dans la journée des drones furent remarqués dans le ciel. Près de Berdzor l’ennemi a également procédé à des bombardements. Selon les sources officielles de l’Artsakh, la capitale Stepanakert n’a pas subi de bombardements aujourd’hui et la situation semblait calme.

Krikor Amirzayan