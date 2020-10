Turquie : plus de 5 ans de prison pour un employé turc du consulat américain

Istanbul, (AFP) - Un tribunal turc a condamné mardi à plus de

cinq ans de prison un employé local du consulat américain à Istanbul pour

« aide à une organisation terroriste », a annoncé l’agence étatique Anadolu.

Nazmi Mete Cantürk, employé de sécurité au consulat américain, a été

condamné à cinq ans et deux mois de prison, selon l’agence. Il comparaissait

libre après la levée en juin 2019 de l’assignation à résidence qui lui était

imposée depuis janvier 2018.

Les autorités turques l’accusent notamment d’être lié au mouvement du

prédicateur Fethullah Gülen qu’Ankara qualifie de « groupe terroriste ». M.

Gülen est présenté par la Turquie comme le cerveau d’une tentative de coup

d’Etat en 2016, ce qu’il nie.

En juin, un tribunal d’Istanbul avait condamné un autre employé turc du

consulat américain, Metin Topuz, à près de neuf ans de prison, également pour

« aide à un groupe terroriste »

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo s’était alors déclaré

« profondément troublé » par le verdict, et dit souhaiter qu’il soit "rapidement

annulé".

Le procès de MM. Mete et Topuz ont en effet empoisonné les relations entre

la Turquie et les Etats-Unis ces dernières années.

Le mouvement du prédicateur Gülen a longtemps été un allié de M. Erdogan,

jusqu’à leur rupture en 2013, avec notamment la publication d’enregistrements

accusant l’entourage de l’actuel président turc de corruption.

Les autorités ont alors multiplié les arrestations de partisans présumés de

M. Gülen, un mouvement qui s’est accéléré après le putsch manqué de 2016.