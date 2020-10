Chouchan Stepanian dénonce un « pur mensonge et une provocation dégoutante ».

Bakou, 27 oct 2020 (AFP) - L’Azerbaïdjan a accusé mardi l’Arménie d’avoir

effectué un tir de missile meurtrier dans la région azerbaïdjanaise de Barda,

non loin du Nagorny Karabakh, qui aurait tué quatre civils, des accusations

démenties par Erevan.

"Le bilan de l’attaque au missile de l’Arménie à Barda est monté à quatre

morts", parmi lesquels un bébé, a affirmé Hikmet Hajiyev, conseiller du

président azerbaïdjanais, sur son compte Twitter.

Dénonçant la poursuite d’attaques « indiscriminées et ciblées » contre des

civils, il a également fait état d’une dizaine de blessés, dont des femmes et

des enfants.

Selon Bakou, le tir a touché le village de Garayusifli, dans la région de

Barda.

La porte-parole du ministère arménien de la Défense, Chouchan Stepanian, a

immédiatement rejeté ces déclarations, évoquant sur Twitter un "pur mensonge

et une provocation dégoutante".

Cette accusation intervient au lendemain de l’échec d’une nouvelle trêve

humanitaire annoncée dimanche soir entre l’armée azerbaïdjanaise et les forces

arméniennes du Nagorny Karabakh.

Les armées azerbaïdjanaise et arménienne ont indiqué mardi que les combats

se poursuivaient le long de la ligne du front, les deux camps affirmant

contrôler la situation.

Depuis la reprise des combats le 27 septembre, les forces azerbaïdjanaises

ont conquis des territoires échappant au contrôle de Bakou depuis les années

1990 et une guerre, survenue dans la foulée de la chute de l’URSS, qui avait

fait 30.000 morts et abouti à la sécession de cette région azerbaïdjanaise

aujourd’hui peuplée quasi-exclusivement d’Arméniens.

Lundi, l’Arménie a reconnu avoir perdu le contrôle de la ville stratégique

de Goubadly, dans le sud du Nagorny Karabakh, alors que les forces

azerbaïdjanaises se rapprochent dangereusement d’une route vitale entre

l’Arménie et cette région sécessionniste.

Le président russe Vladimir Poutine, dont le pays fait traditionnellement

office d’arbitre dans la région, a déclaré jeudi que le bilan depuis fin

septembre s’approchait de 5.000 morts.