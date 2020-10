Un concert en Facebook Live en faveur de l’Artsakh ce mercredi 28 octobre

« Artists For Artsakh » : un concert de collecte de fonds en ligne pour soutenir l’aide humanitaire à destination de l’Artsakh va être organiser ce mercredi 28 octobre à partir de 22h. Artists for Artsakh sera en diffusion mondiale sur les chaînes de ONEArmenia. Pour plus de détails : facebook.com/events/670118620288298

Tous les dons récoltés lors de cette collecte de fonds Facebook seront doublés par ONEArmenia et envoyés directement à l’ArménieFund, ainsi que les fonds collectés sur Facebook. Pour faire un don sans passer par Facebook, visitez : tinyurl.com/artistsforartsakh

ARTISTES POUR ARTSAKH : UN CONCERT POUR LA PAIX

Avec des performances de Tigran Hamasyan / Serj Tankian / Sebu / Capital Cities / Golshifteh Farahani / Tom Morello / Bachar Mar-Khalifé / Dhafer Youssef / Ara Malikian ft. Serouj Kradjian / Arman Viken / R-Mean / Arto Tunçboyacıyan / Isabel Bayrakdarian / Norayr Kartashyan Kartashyan MENUA Band / Miqayel Voskanyan / Artyom Manukyan / Ben Wendel / Guillaume Perret / Seigo Matsunaga / Derek Sherinian / Anna Kova / Tatiana Spivakova / SWIMS / Serge Avedian / Alexander Romanovsky / Andrés Marín Vargas / Natalie Aroyan ft. Alex Sahagian / Areni Agbabian ft. Gagik ′′ Gagas ′′ Khodavirdi / Astghik Martirosyan / Hayk Arsenyan / Waxx & Juliette Saumagne / Jonah Walsh / Jeunes musiciens d’Artsakh & Arménie