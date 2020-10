Un boycott des produits français éloignera « encore plus la Turquie de l’UE »

Bruxelles, 27 oct 2020 (AFP) - L’appel du président turc Recep Tayyip

Erdogan à boycotter les produits français après qu’Emmanuel Macron a défendu

la liberté de caricaturer le prophète Mahomet « éloignera encore plus » la

Turquie de l’UE, a prévenu mardi un porte-parole de la Commission européenne.

"Les accords de l’UE avec la Turquie prévoient le libre-échange des

marchandises. Les obligations bilatérales que la Turquie s’est engagée à

respecter dans le cadre de ces accords (...) doivent être pleinement

respectées« , a expliqué ce porte-parole. »Les appels au boycott des produits de tout État membre sont contraires à

l’esprit de ces obligations et éloigneront encore plus la Turquie de l’Union

européenne", a-t-il ajouté.

L’UE et la Turquie sont notamment liées par un accord d’union douanière

entré en vigueur le 31 décembre 1995.

Selon la Commission européenne, la Turquie était en 2019 le cinquième

partenaire commercial de l’UE, qui est « de loin » le premier partenaire

d’Ankara.

Le président Erdogan a appelé lundi au boycott des produits français,

prenant la tête de la colère grandissante dans le monde musulman contre

Emmanuel Macron.

L’escalade des tensions entre la Turquie et la France s’est traduite par le

rappel de l’ambassadeur français à Ankara samedi pour consultations.

La dernière crise a éclaté après que M. Macron a promis, lors d’un hommage

national à Samuel Paty, un professeur décapité dans un attentat islamiste le

16 octobre pour avoir montré des caricatures de Mahomet en classe, que la

France continuerait de défendre ce genre de représentations.

M. Erdogan, qui a mis en cause la « santé mentale » de M. Macron, a accusé

lundi le chef d’Etat français de « diriger une campagne de haine » contre les

musulmans.

Face au barrage de critiques turques, le président français a enregistré

une série de soutiens en Europe.

Mais dans le monde musulman, où toute représentation du prophète Mahomet

est taboue, les déclarations du président français ont suscité des

manifestations de colère.