Mel Gibson aux Arméniens : Je prie pour vous

Dans un message vidéo partagé par RTVI (chaîne TV russe internationale) l’acteur et cinéaste américain Mel Gibson a offert son soutien au peuple arménien face à l’agression azerbaïdjanaise contre l’Artsakh.

« Je suis très attristé d’apprendre les récents conflits en Artsakh et en Arménie, j’ai de nombreux amis arméniens ici aux États-Unis, et ils ont tous parlé de votre détresse, de votre perte de vies », a déclaré l’acteur.

« J’ai toujours eu beaucoup de respect pour le peuple arménien. Des gens d’une grande résilience et d’un grand cœur », a-t-il ajouté.

« Je prie pour vous en cette période de difficultés. Et je prie également pour qu’une solution pacifique puisse être vite trouvée et que les grandes puissances de ce monde interviennent pour reconnaître votre situation et vous aider à parvenir à cette paix », a déclaré Mel Gibson.