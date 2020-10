L’appel du lieutenant-général Onnik Gasparian, chef d’état-major de l’armée

"Généraux, officiers, sergents et soldats de la glorieuse armée arménienne, mes compagnons d’armes,

L’heure est venue de confirmer une fois encore la gloire des forces armées nationales. La vie de milliers des meilleurs fils de la nation, notre liberté et notre indépendance acquises au prix du sang, sont à nouveau menacées.

En appelant la Turquie, notre ennemi séculaire, à une aide multiforme, l’Azerbaïdjan montre qu’il n’a pas digéré les criantes défaites d’avril 2016 et de juillet 2020 que lui ont causées les opérations militaires qu’il avait lui-même initiées au nord-est de l’Arménie, et voici qu’il se lance à nouveau éperdument dans la guerre. Actuellement notre armée de défense réalise des bombardements et des attaques aériennes sur toute la longueur de la ligne de front en soumettant parallèlement les localités civiles au feu roulant de l’artillerie.

Les subdivisions de l’armée de défense, causant de sensibles pertes à l’adversaire, réussissent à faire échouer son plan.

Chers compagnons d’armes,

J’appelle à continuer de remplir avec honneur la mission sacrée de la défense de la patrie, en prenant appui sur la force de notre bras uni, en méprisant danger et ennemi, en luttant avec un entier dévouement et un total esprit de sacrifice.

Courageux combattants de l’armée arménienne, le temps est venu de montrer la virilité de votre âme, la force de votre bras, et votre haine infinie envers les résidus de tribus issues des cavernes, nomades et sans patrie.

Vous êtes les soldats d’une armée qui a remporté de splendides et glorieuses victoires.

Soyons à la hauteur des armes arméniennes et de leur renom.

Notre cause est juste. Nous protégeons la terre sacrée de nos ancêtres, notre maison, notre honneur et le droit de notre peuple à vivre paisiblement dans un pays libre.

Nous vaincrons ! »

Traduction Séda Mavian