tirs de représailles des groupes pro-Ankara contre le régime (OSDH)

Beyrouth, 27 oct 2020 (AFP) - Des groupes rebelles pro-Ankara ont lancé des

centaines d’obus sur des positions du régime syrien dans la province d’Idleb,

en représailles à la mort la veille d’environ 80 combattants dans des raids

russes, a indiqué mardi une ONG.

Lundi, l’aviation russe a visé un camp d’entraînement de « Faylaq al-Cham »,

un groupe allié de la Turquie, dans le nord-ouest d’Idleb, tuant 78 de ses

combattants et blessant plus de 90 autres.

Le Front de libération nationale (FLN), coalition de groupes rebelles

affiliés à Ankara dont fait partie Faylaq al-Cham, a juré vegenance dans la

foulée.

"Depuis lundi soir, les factions du FLN ont lancé des centaines de

roquettes et de tirs d’artillerie sur plusieurs zones contrôlées par les

forces du régime dans le sud et l’est d’Idleb", ainsi que dans les provinces

adjacentes de Hama, Alep et Lattaquié, a indiqué l’Observatoire syrien des

droits de l’Homme (OSDH).

Le porte-parole du FLN, Naji Moustafa, a qualifié ces frappes de "réponse

immédiate et directe au crime" de la veille, précisant à l’AFP que les tirs de

représailles avaient ciblé des forces du régime notamment dans le sud d’Idleb

et le nord de Hama.

« La réponse se poursuivra et elle sera dure et forte », a-t-il martelé,

accusant la Russie d’essayer de « saboter » la trêve en vigueur à Idleb depuis

mars dernier.

Selon l’OSDH, les forces du régime ont également bombardé des zones

contrôlées par les groupes rebelles à Idleb et dans le nord de Hama.

La moitié de la province d’Idleb ainsi que des segments des provinces

voisines de Hama, Alep et Lattaquié échappent toujours au contrôle de Damas,

qui a maintes fois réitéré sa détermination à reconquérir l’ensemble du

territoire.

La région, qui abrite trois millions d’habitants, est dominée par le groupe

jihadiste Hayat Tahrir al-Cham mais abrite également des groupes rebelles

moins influents, y compris ceux du FLN.

La trêve décrétée en mars avait stoppé une énième offensive du régime qui,

accompagnée de frappes quasi quotidiennes des aviations syrienne et russe, a

coûté la vie à plus de 500 civils, selon l’OSDH.

Déclenchée en 2011, la guerre en Syrie a fait plus de 380.000 morts et

poussé à la fuite plusieurs millions de personnes.