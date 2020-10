Paris, le 26 Octobre 2020

LETTRE OUVERTE AUX PARLEMENTAIRES

Chers Parlementaires, Chers compatriotes députés et sénateurs,

Le quasi black-out des médias concernant la guerre que l’Azerbaïdjan mène depuis maintenant un mois contre l’Artsakh (Haut-Karabakh), et par voie de conséquence contre l’Arménie, interroge, et pourrait faire oublier combien les Arméniens de France vous sont chers. Vous le savez, ils sont les descendants, accueillis par la France, des rescapés du génocide perpétré dans l’Empire ottoman et parmi ceux qui nous ont quittés : Charles Aznavour, Henri Verneuil, le député Patrick Devedjian, Missak Manouchian. La famille de Charles Aznavour avait activement soutenu la Résistance sans jamais s’en prévaloir, et le résistant de l’Affiche rouge, Missak Manouchian a donné sa vie pour la France et la Liberté… Tous nous auraient tenus la main pour vous écrire.

Le croyez-vous, l’universalisme des Lumières est le credo de ces deux démocraties, l’Artsakh et l’Arménie. Elles se battent aujourd’hui contre ces sombres dictatures que sont l’Azerbaïdjan et la Turquie et subissent, de surcroît, les attaques d’une internationale de mercenaires terroristes djihadistes dont l’idéologie mortifère ne connaît pas de frontière. La terrifiante décapitation d’un magnifique professeur d’histoire en région parisienne en est la cruelle illustration et l’insulte proférée par Erdogan envers notre Président, ses appels à boycotter les produits français, en sont aujourd’hui la ponctuation.

Il s’agit de nommer les choses. Les médias arméniens égrènent chaque jour les noms des jeunes gens morts au combat, nés à l’orée des années 2000, toute une classe d’âge d’un petit pays en train de disparaître. Ces jeunes gens d’un courage indescriptible combattent contre un projet d’anéantissement qui résonne comme une réplique du génocide de 1915. Cette guerre du XXIe siècle (drones kamikazes, armes à sous-munitions, etc), terriblement létale, qui lorsqu’elle ne tue pas crée l’effroi des chirurgiens au chevet des blessés, ne ménage ni les populations civiles, ni leurs habitations, ni même leur cathédrale, elle détruit à la vitesse de l’éclair, et le temps nécessaire pour nos prises de conscience est infiniment plus lent.

L’alliée aujourd’hui du projet de destruction n’est pas la Première guerre mondiale comme en 1915 mais l’épidémie de coronavirus qui investit et fédère les inquiétudes à l’échelle de la planète.

Les Parlementaires qui viennent de se rendre en Arménie, vous informeront de vive voix dès leur retour.

Votre engagement peut jouer un rôle crucial, tant pour informer nos concitoyens que pour solliciter la solidarité de tous. En alerte.

Nous comptons sur vous.

Il faut reconnaître l’indépendance de la République d’Artsakh

Il faut interdire la vente d’armes à la Turquie et à l’Azerbaïdjan

Il faut les sanctionner le plus sévèrement possible

Il faut déployer une force d’interposition pour protéger les populations civiles et faire cesser la guerre

Nous vous prions d’agréer, Chers Parlementaires, Chers compatriotes députés et sénateurs,, l’expression de notre considération distinguée.

Pour « Coopération Arménie », Liliane Daronian

Pour « Diaspoarts », Vatché Demirdjian