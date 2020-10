Le ministre des Affaires étrangères d’Artsakh rencontre les parlementaires français

Le ministre des Affaires étrangères de l’Artsakh, Masis Mayilyan, a accueilli lundi une délégation de 15 parlementaires français, qui sont à Stepanakert pour prendre connaissance de l’agression de l’Azerbaïdjan contre l’Artsakh.

La délégation est arrivée à Erevan samedi soir. Les députés français ont passé le dimanche à Erevan, où ils ont visité le mémorial du génocide arménien de Dzidzernagapert et ont rencontré le Premier ministre Nikol Pashinyan, qui les a largement informés de la situation militaire, politique et humanitaire actuelle en Artsakh.

Dans ses propos, Mayilyan a exprimé la gratitude de l’Artsakh aux législateurs pour leur solidarité avec la République de l’Artsakh, qui a été soumise à une agression armée par l’Azerbaïdjan avec l’implication directe de la Turquie et des terroristes internationaux du Moyen-Orient déployés par la Turquie dans la zone de conflit. Le ministre des Affaires étrangères de l’Artsakh a également salué les efforts du président français Emanuel Macron pour négocier un accord de cessez-le-feu et rétablir la paix et la stabilité dans la région.



Le ministre des Affaires étrangères de l’Artsakh, Masis Mayilyan, s’est vu présenter une copie de la proposition de loi visant à faire reconnaître l’Artsakh par le Parlement français

Mayilyan a souligné que l’agression armée déclenchée le 27 septembre est la troisième tentative de l’Azerbaïdjan de supprimer le droit du peuple de l’Artsakh à l’autodétermination par la force au cours des 30 dernières années, notant toutefois que la situation actuelle diffère des précédentes tant par l’ampleur que par les types d’armes utilisés.

Selon le ministre des Affaires étrangères, l’agression armée de l’Azerbaïdjan s’est accompagnée de nombreux cas de crimes de guerre, documentés également par des organisations internationales.

Mayilian a noté qu’à la suite de l’agression militaire, environ 60 % de la population de la république a été forcée de quitter ses foyers, la plupart des infrastructures civiles ont été détruites, provoquant une grave crise humanitaire dans l’Artsakh. À cette fin, le ministre des Affaires étrangères a souligné la nécessité d’impliquer les organisations humanitaires internationales spécialisées dans le traitement de la situation.

Mayilian a également souligné que la reconnaissance internationale de l’indépendance de la République de l’Artsakh est le moyen le plus efficace de mettre fin à l’agression azerbaïdjanaise, car ce processus appliquerait les mécanismes politiques et diplomatiques internationaux pour freiner l’agression et forcer l’Azerbaïdjan à la paix.



Il a en outre noté que, compte tenu des illusions de Bakou sur l’appartenance de l’Artsakh à l’Azerbaïdjan, son gouvernement tentait d’exercer et d’étendre sa souveraineté par le recours à la force. Par conséquent, a-t-il dit, la reconnaissance internationale de l’indépendance de la République de l’Artsakh serait un signal clair donné à l’Azerbaïdjan qu’il n’a aucun droit sur l’Artsakh.

Le chef de la délégation française a remercié le Mayilyan d’avoir fourni des informations détaillées sur l’agression azerbaïdjanaise et ses conséquences et a présenté ses condoléances pour les victimes des bombardements.

Les membres du Parlement français ont présenté au ministre des Affaires étrangères de l’Artsakh une copie du projet de résolution sur la reconnaissance de la République de l’Artsakh, qui a été soumis au Parlement français et cosigné par plus de 50 législateurs.