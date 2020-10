La Russie salue la médiation américaine sur le Karabakh

La Russie a salué lundi les efforts des États-Unis pour mettre fin aux hostilités dans et autour du Haut-Karabakh, qui ont abouti à un nouvel accord de cessez-le-feu entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a commenté l’accord négocié par les États-Unis : « Le processus de règlement de la crise du Haut-Karabakh, qui est dans une phase aiguë, ne doit et ne peut être le théâtre d’une quelconque rivalité ou compétition [entre les puissances mondiales] ».

« Il est certain que la Russie, en tant que coprésidente du groupe de Minsk de l’OSCE, est prête à accueillir toutes les mesures qui contribueront à mettre fin à la guerre », a déclaré M. Peskov aux journalistes.

Le dernier accord de trêve a été annoncé tard dimanche, après les discussions tenues par les ministres arménien et azerbaïdjanais des affaires étrangères à Washington avec de hauts fonctionnaires de l’administration américaine et les diplomates américains, russes et français coprésidant le groupe de Minsk de l’OSCE.

S’exprimant avant les discussions de Washington, le président russe Vladimir Poutine a exprimé l’espoir que les États-Unis contribueront aux efforts russes pour amener les parties en conflit à respecter un accord de cessez-le-feu négocié par Moscou le 10 octobre.

Un accord de trêve « humanitaire » similaire négocié par la France le 17 octobre n’a pas non plus été respecté.

M. Peskov a déclaré que Moscou continue de suivre de près la situation dans la zone de conflit du Karabakh. « Nous continuons à croire qu’il ne peut y avoir qu’une solution pacifique à ce problème », a déclaré le porte-parole de Poutine.