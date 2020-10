Près de 60 % de la population du Haut-Karabakh a été forcée de fuir ses maisons depuis le début de la guerre avec l’Azerbaïdjan il y a un mois, a déclaré lundi un responsable à Stepanakert.

Artak Beglarian, le médiateur des droits de l’homme du Karabakh, a déclaré qu’environ 90.000 civils d’origine arménienne ont été déplacés dans d’autres parties du Karabakh ou ont trouvé refuge en Arménie en raison du bombardement de leurs villes et villages par l’Azerbaïdjan. Ils connaissent de graves difficultés malgré l’aide alimentaire et les autres secours qui leur sont fournis par les gouvernements arménien et le karabakh ainsi que par des organisations caritatives privées, a déclaré Mme Beglarian aux journalistes.

Les bombardements ont visé Stepanakert et la plupart des autres communes du Karabakh, causant des dommages importants aux habitations locales et aux infrastructures publiques. La plupart des habitants qui sont restés à Stepanakert vivent maintenant dans des sous-sols et autres abris anti-bombes.

La grande majorité des personnes déplacées sont des femmes, des enfants et des personnes âgées. Ceux qui ont fui vers l’Arménie restent généralement chez leurs proches ou dans des abris temporaires mis à disposition par le gouvernement.

Parmi eux se trouvent Nanar Karapetian et ses deux jeunes fils. Ils vivaient dans la ville de Chouchi jusqu’au déclenchement de la guerre le 27 septembre.

Comme beaucoup d’autres hommes du Karabakh, le mari de Karapetian est un officier militaire qui se bat actuellement contre les forces azerbaïdjanaises sur le champ de bataille. « Mes frères, mes cousins, les frères de mon mari sont aussi sur la ligne de front », a déclaré la jeune femme au service arménien de RFE/RL à Erevan.

« Tout ce que je veux, c’est la paix pour que nous puissions retourner chez nous », a-t-elle ajouté.

« Ma ville me manque, mon père me manque, et je veux que nous rentrions bientôt à la maison », a déclaré Manvel, le fils de Karapetian, âgé de 7 ans.

Selon le bureau de Beglarian, les combats ont fait près de 40 morts parmi les civils du Karabakh jusqu’à présent. L’un d’entre eux vivait dans un village près de Stepanakert qui aurait été bombardé lundi malgré un accord de cessez-le-feu entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan négocié par les États-Unis.

Les hostilités ont également touché de nombreux habitants des villes et villages azerbaïdjanais au nord et à l’est du Karabakh. Les autorités azerbaïdjanaises ont fait état de plus de 60 morts parmi eux.