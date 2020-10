« Ce soldat, c’est toi ! », par Myriam Gaume

Est-ce elle ? Un mètre cinquante à peine, vêtue d’un treillis bariolé, elle sort du métro d’Erevan. Suzanna est en formation militaire depuis près de trois mois et me dit que demain, elle rejoindra les premières lignes. Sa voix est assurée, son regard tranquille, elle n’a pas vingt ans.

Est-ce lui ? Martin avait une gaucherie désarmante dans les rues de la capitale. Le découvrir en manœuvres sur les images d’un camp d’entraînement de volontaires, métamorphosé en artilleur né, prêt à rejoindre le bataillon des appelés.



Est-ce Armen, le prisonnier de Sovetachen qui demande à l’administration pénitentiaire de le laisser partir au front ?

Est-ce lui, ce volontaire de Kapan couché sur un lit d’hôpital, dont on ignore le nom ? On recherche sa famille via Facebook.

Est-ce cette couturière d’Ayrum qui coud un mur de camouflage avec des pièces de vêtements usagés et ennoblit les milliers de nœuds kaki comme ceux d’un tapis de soie ?



Est-ce ce prêtre en chasuble qui baptise les appelés en forêt ? Une bassine d’émail fait office de fonts baptismaux.

Est-ce le vétéran Gagig Kinossian, créateur de la troupe de danse Karin dont trois des danseurs sont déjà tombés au champ d’honneur ?

Ou bien est-ce Hovig, en proie aux visions de ses camarades brûlés par la frappe d’un drone au point de rendre les corps méconnaissables ?



Est-ce cette mère qui écrit à Nikol Pachinian : « J’ai donné celui qui m’était le plus cher à ce qui m’est le plus cher ». Le fils de Karine Tonoyan est tombé pour sa patrie, que l’on n’en cède pas un pouce à la table des négociations.

Est-ce celui qui a disposé des brassées de fleurs gratuites au cimetière militaire de Yeraplour, pour honorer les tombes fraîches des soldats ?



Est-ce Diana Gasparian, la maire d’Etchmiadzin, qui prend la tête d’un bataillon de trente volontaires, dont trois femmes ? A Goris, elle informera les journalistes internationaux sur les violations des droits humains. Elle sait aussi qu’à l’issue de sa formation, si la première ligne tombe, la seconde la remplacera sur les postes avancés. Diana est née en 1988, l’année même de la naissance du mouvement pour l’indépendance de l’Artsakh.



Ce matin, au neuvième jour depuis sa blessure au crâne, Hayk a rouvert les yeux. Il a reconnu son père et demandé : « Est-ce que la guerre continue ? ».

Chacun a entendu l’appel du Premier ministre, « Quitte tout. Ce soldat dont dépend l’avenir du pays, c’est toi ! ». Seront-ils les artisans du 3e cessez le feu qui entre en vigueur ce matin ?