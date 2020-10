L’intégralité de l’appel à la nation de Nikol Pachinian le 26 octobre

« Cher peuple,

Je veux vous parler du cessez-le-feu. Il s’avère que pour la énième fois, la trêve n’a pas pu être maintenue. Actuellement, je ne peux préjuger de la réaction des USA, des Etats impliqués dans le groupe de Minsk et de ses co-présidents. Cependant, je tiens à vous dire que la partie arménienne a tout fait pour que cette trêve soit maintenue et que l’armée de défense arménienne a fait preuve dans cette affaire d’une grande retenue depuis ce matin. Mais dans l’après-midi, force a été de constater l’échec de la trêve, et ce pour la troisième fois. La première fois la trêve avait eu lieu sur médiation du président russe, la deuxième fois c’était sur médiation du président français et cette fois-ci, la troisième, c’était sur médiation du président des Etats-Unis. Ce dernier était si assuré de son succès qu’il nous avait même félicités, Aliev et moi, sur son compte Twitter. Nous ne savons pas encore comment il réagira à cet échec. Mais je veux vous dire qu’hier soir à minuit passé, j’ai eu une conversation téléphonique avec Michael Pompeo, le chef du Département américain, et que je lui ai dit franchement ce que je pensais -puisque pour lui c’était la première tentative, alors que pour nous c’était la troisième-, à savoir que je prévoyais que la trêve ne serait pas respectée et que l’Azerbaïdjan rendrait sûrement la partie arménienne responsable de cet état de fait. Et je lui ai posé deux questions :

Si la trêve ne fonctionne pas, comment va-t-on déterminer celui qui l’a violée ?

Et quelles seront les conséquences pour la partie qui l’aura violée ?

Il serait évidemment incorrect de vous dire ce qu’il m’a répondu. Mais à l’heure qu’il est, il commence à faire jour aux USA, et on peut espérer avoir bientôt une réponse américaine officielle sur les deux points suivants :

Avez-vous pu déterminer qui a violé le cessez-le-feu ?

Si oui, quelles conséquences prévoyez-vous pour la partie responsable de la violation de la trêve ?

Je crois que c’est très important, notamment pour comprendre dans quel monde nous vivons. Imaginez que les efforts des pays comme la France, la Russie, les Etats-Unis, sont improductifs alors qu’ils ont mis tout leur poids dans la balance, et -n’en doutez pas- en toute sincérité ! Leurs dirigeants ont apposé leur nom sous ces déclarations de trêve. Ils se sont donc personnellement engagés. Dans le cas du président des Etats-Unis, c’est plus délicat car il est en pleine campagne présidentielle et ce ratage met en jeu sa capacité à influer sur la situation internationale. Nous devons donc attendre la réaction américaine.

Mais si ces trois pays n’arrivent pas à établir un cessez-le-feu, quelle conclusion devons-nous en tirer ? Cela signifie que nous vivons dans un monde nouveau et qu’il nous faut comprendre ce qu’est ce nouveau monde. C’est une idée que je partage avec vous. Je me trompe peut-être. Peut-être sommes-nous responsables du fait qu’on n’y arrive pas ? D’ailleurs je n’affirme pas que cet échec est définitif et je n’exclus pas que les efforts des trois présidents finissent par déboucher. Mais je veux que vous sachiez, cher peuple, que pendant tout ce temps, nous avons fait preuve d’un maximum de souplesse.

Nous avons compris que l’Azerbaïdjan ne veut pas régler la question autrement que par la capitulation du Karabagh. Cela n’est pas nouveau. Cette intransigeance, il l’avait déjà précédemment. En effet, à chaque fois que nous avons fait preuve de bonne volonté en acceptant tel ou tel point, cela a été refusé. Rien de ce que nous proposons n’est accepté par l’Azerbaïdjan. Il veut toujours plus. Et peu importe s’il est ou pas encouragé par la Turquie.

Il faut donc prendre acte du fait que l’Azerbaïdjan ne veut pas trouver de solution au problème mais veut au minimum la capitulation de l’Artsakh.

Dans ces conditions, je dois clairement répondre aux deux questions suivantes :

Le peuple arménien est-il prêt à des concessions réciproques ? Je crois que oui. Je peux dire que le peuple arménien est même prêt à des concessions douloureuses (dzavot).

Le peuple arménien est-il prêt à capituler ? Je crois que non, en aucun cas. Et bien que cela paraisse impossible compte tenu de ses ressources limitées, le peuple arménien doit trouver le moyen de faire face et de protéger ses droits.

Et maintenant, tout en faisant preuve de la souplesse qu’attend de nous la communauté internationale, nous devons nous armer de force et l’exercer dans l’espace imparti à la défense de nos intérêts. Puisqu’il est impensable que le peuple arménien capitule, nous devons trouver les ressources qui transformeront la situation de telle sorte que l’Azerbaïdjan n’exige plus la capitulation de l’Artsakh et accepte la solution des concessions réciproques. (…).

C’est pourquoi nous devons trouver des ressources pour influer sur la situation tout en nous montrant, je le répète, très souples, et en œuvrant dans la stricte limite de la défense de nos intérêts.

En un mot, nous devons faire preuve d’un esprit constructif aux yeux de la communauté internationale, tout en assurant la défense de nos intérêts et en endossant la charge d’amener l’Azerbaïdjan à de nouvelles dispositions.

Pour cela, nous devons centraliser toutes nos ressources et comprendre que nous vivons un moment crucial (tjakatagrakan), qu’à part nous, personne ne peut résoudre le problème, ni à l’intérieur ni à l’extérieur en diaspora, et que chacun doit être aussi engagé que l’est le soldat de la première ligne qui garde son poste au prix de sa vie. On parle beaucoup de la ligne de front. Il faut dire que nous avons des gars qui sont de véritables lions, je dis bien des lions. Ils se battent comme des lions. Nous devons apprécier leur valeur et savoir comment être à leur hauteur. Dernièrement, j’ai à nouveau entendu le discours de Vazguèn Sargsian (ndlr : créateur de l’armée arménienne, ministre de la Défense devenu Premier ministre du 11 juin au 27 octobre 1999, date de son assassinat lors de la tuerie au Parlement, héros national d’Artsakh) prononcé dans les années 1990, où il évoquait ceux qui fuient le terrain de la guerre. Il y a toujours des cas de désertion en temps de guerre. C’est naturel, car la guerre entraîne le chaos, le trouble, etc.

Il faut que nous ayons un avis consensuel à ce sujet : tous ceux qui ont laissé leur poste doivent faire l’objet d’une réprobation publique (parsavank). Nous devons tous être prêts à nous mettre debout. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas prêts à des concessions. Au contraire, c’est pour garantir la solution des concessions réciproques que nous devons nous mettre debout (…).

C’est très dur, très lourd, et je le répète, chacun doit savoir qu’il n’y a personne d’autre que nous pour régler le problème. Si nous nous levons tous, ceux d’Arménie comme ceux de la diaspora, hommes et femmes, on pourra forcer l’Azerbaïdjan à avoir une attitude constructive. Dans le cas contraire, on n’a même pas où fuir. C’est ça le plus important. Nous nous trouvons actuellement sur la crête qui fixe la limite extrême de ce qui est constitutif de nos intérêts.

Je pense que vous êtes au courant du communiqué qui a été diffusé par le Service de la Sécurité Nationale, faisant état d’un médecin qui s’est entendu avec un appelé pour le diagnostiquer positif au test du coronavirus, afin de le dispenser de servir.

Est-ce que vous comprenez que si un tel fait ne provoque pas, dans notre société, de condamnation claire, irréfutable et ne conduise pas, au final, ce médecin, à se terrer chez lui par honte de devoir affronter la rue, c’est qu’il y a un problème. Bien sûr, les gens comme ça peuvent toujours trouver de bonnes raisons pour se justifier. Et on pourrait très bien, par exemple, me rétorquer : « Toi, qui es assis dans ton bureau, vas-y toi-même, au front ! » Oui, d’accord. Mais il faut bien que quelqu’un occupe ma place ! Si quelqu’un exige que je la quitte et que j’aille au front et si j’apprends que telle est la volonté du peuple, je suis prêt à le faire. Je l’ai déjà dit à l’Assemblée nationale, je suis prêt à me sacrifier pour notre patrie. Mais à ce compte-là, on pourrait aussi bien dire : « Que le chef d’état-major y aille ! Ou le commandant de l’armée de défense ! « Parfait, mais il faut bien, n’est-ce pas, qu’il y ait un commandant de l’armée de défense ?

J’avoue que je ne comprends pas cet état d’esprit (midoum). Si aujourd’hui on discute tant de la carte qui montrait nos échecs (ndlr : allusion à la carte de la situation militaire présentée par Artzroun Hovhannisian dans sa conférence de presse de vendredi dernier 23 octobre), il faut en rechercher la cause dans le phénomène qui fait qu’aujourd’hui on puisse trouver un médecin prêt à délivrer un faux certificat à un appelé. Vous vous imaginez combien de faits similaires se cachent derrière ce cas particulier ? Et le résultat de ce genre de méfaits, c’est que l’arrière de nos soldats -ceux-là mêmes qui se battent en héros- est ouvert. En agissant ainsi, on les trahit. C’est de la pure trahison. On entend dire ici et là qu’il faut arrêter de chercher des traîtres (ndlr : peut-être une allusion aux nombreuses discussions sur le net, autour de Kotcharian et Serge Sarkissian, que certains veulent voir condamnés pour traîtrise, ce à quoi d’autres répliquent que ce n’est pas le moment et qu’il faut arrêter présentement de chercher des traîtres). Mais ce qui a eu lieu là, c’est de la trahison. Parce que l’homme à qui on a délivré un faux certificat, aurait pu acheminer du pain, des cartouches aux soldats, il aurait pu constituer un appui sur lequel le soldat aurait pu s’adosser. Mais cela n’a pas eu lieu. C’est là qu’est le problème. Est-ce que l’on va réussir à nous transformer rapidement de l’intérieur ? Si nous réussissons, nous trouverons les hommes dont nous avons besoin. Et si non, pourquoi nous condamner ? Là est la question.

Bien sûr, nous continuerons à travailler, nous serons le plus souples possible, mais quel est notre chemin ? L’Azerbaïdjan doit sans doute être étonné : tant d’armements, des moudjahidines, des membres des forces spéciales ! Comment se fait-il que les Arméniens ne se soient pas encore rendus ?

On doit lui signifier qu’on ne se rendra pas. Voilà ce qu’on doit lui dire, cher peuple, mais pas seulement sur Facebook, avec des like et des paroles d’encouragement. Nous devons faire en sorte que le phénomène dont on parlait tantôt, du médecin établissant un faux certificat médical pour que soit exempté l’appelé, soit éradiqué. Parallèlement, il ne faut pas qu’en face, on puisse trouver quelqu’un qui soit prêt à tendre la main pour prendre un faux certificat. Il faut que l’un et l’autre éprouvent une honte qui leur soit pire que s’ils devaient mourir pour la patrie. Voilà quel est le problème !

Je le répète, nous ferons en sorte d’être le plus souples possible et nous allons voir la réaction des Etats-Unis ainsi que celle des autres pays du groupe de Minsk, mais je le redis, j’ai devant moi des images, des scènes qui me montrent comment nous devons résoudre le problème.

Excusez-moi de m’appuyer sur un exemple qui met en scène une catégorie professionnelle particulièrement investie et éprouvée, qui fait que je m’incline devant tous ces médecins qui travaillent sur trois fronts, pour soigner du coronavirus, pour soigner les soldats blessés et pour soigner les malades ordinaires, de sorte qu’il ne faut surtout pas se méprendre sur mes propos relatifs au médecin mis en cause par le SSN.

Aujourd’hui, l’impression est que l’Artsakh est en guerre mais l’Arménie pas vraiment. Or l’Etat arménien et tous les citoyens doivent rentrer dans cet état de guerre. On devrait faire la queue devant les zincommissariat (commissariats militaires). Certes, je suis content que l’appel aux volontaires ait été entendu (ndlr : appel du 21 octobre) et que les gens s’inscrivent. Mais ce que je dis c’est qu’il ne devrait plus y avoir de place pour s’inscrire. Il faudrait que ce soit l’encombrement et que l’on voie des queues durant toute la journée. Les gens devraient recevoir une formation militaire pour être prêts à appliquer la moindre instruction du commandant militaire. Parce que l’instant est fatal. Aujourd’hui, ce qui est en jeu, c’est le destin de notre peuple. Et il n’y a pas de meilleure façon de résoudre notre destin que de le prendre entre nos mains.

L’Azerbaïdjan veut la capitulation de l’Artsakh, mais l’Artsakh ne le veut pas. Le peuple d’Arménie doit se comporter de telle sorte que l’Azerbaïdjan renonce à exiger cette capitulation. En ce moment, il se dit : » Attendons encore un peu, ils vont sûrement se rendre, attendons encore un peu, un petit peu ». Mais notre peuple doit lui montrer qu’il se trompe, que ça ne se passera pas comme ça, qu’il n’y aura pas de capitulation, qu’on ne nous brisera pas, qu’on ne s’accommodera pas.

Et la façon de le lui montrer, c’est de former des files d’attente toute la journée devant les zincommissariat.

Voilà ce que j’avais à dire. On continuera à travailler et je vous tiendrai au courant si nécessaire.

Je vais être franc avec vous et vous dire ce qui me gêne le plus : j’aurais voulu que vous fussiez tous au courant de ce qui se passe au front, dans le détail et on line, mais on me dit qu’il ne le faut pas, ce qui est d’autant plus compréhensible que nous ne sommes pas entre nous : on nous écoute à côté. Sinon je vous aurais parlé plus simplement, plus clairement.

Oui, je suis gêné de ce que nous ne disons pas tout à notre peuple. Et surtout n’allez pas croire qu’on veut vous cacher quelque chose, surtout pas ! Simplement, c’est l’état de guerre qui l’exige.

Je le répète, aujourd’hui nous devons être persuadés que :

Il n’y a personne n’autre que nous pour être debout, pour se dresser au nom de la patrie, y compris au prix de sa vie.

Et j’ai déjà dit qu’en temps de guerre on ne distribue pas de riz et de chocolat. Il doit régner dans le pays un climat qui exclue la peur et où il n’y ait aucune justification au fait de se défiler, de se planquer.

Et maintenant je voudrais m’adresser particulièrement aux femmes. Aujourd’hui, le pays et la diaspora devraient bouillonner du sens de l’honneur ! La diaspora, aujourd’hui, bouillonne du sens de l’honneur et j’en profite pour m’incliner devant elle, pour cela. Mais en Arménie, ce n’est pas encore vraiment le cas. Et je crois qu’ici nos femmes ont un grand rôle à jouer. Nos femmes doivent dire aux hommes qu’en cette situation, il ne peut y avoir la moindre hésitation. Les femmes doivent non pas retenir les hommes -que ce soit leur fils, leur mari, leur frère-, mais les encourager à partir. Il faut qu’elles leur disent qu’on ne leur pardonnera aucune hésitation. Il faut que l’Arménie bouille du sens de l’honneur. C’est la condition de notre succès. Je le dis non pas pour nuire au monde, mais pour trouver une solution constructive.

Tel est mon appel.

Je demande aux femmes de réfléchir à mes propos.

Merci.

Je vous aime tous, je suis fier de vous, je m’incline devant vous, je suis votre serviteur, je suis prêt à me soumettre à votre décision.

Mais tant que je suis le chef des forces armées, j’exige que chaque citoyen se soumette à mon appel, à ma décision, à mon ordre, comprenant que je suis moi-même prêt à me soumettre à votre décision. C’est notre contrat.

Mon ordre est que chaque homme doit maintenant se mettre debout et s’inscrire au zincommissariat. Je l’ordonne et je demande aux femmes de les encourager à le faire. Quant aux femmes qui ont la force de se dresser pour la patrie, qu’elles forment elles aussi des groupes de volontaires.

Comprenez que cette guerre s’inscrit dans notre lutte millénaire.

C’est tout,

Merci. »

Traduction de Séda Mavian