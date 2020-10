L’Arménie appelle les Etats-Unis à réagir aux violations par l’Azerbaïdjan du nouveau cessez-le-feu

Et de trois… Après la Russie le 10 octobre, la France le 17 octobre, c’était au tour des Etats-Unis d’arracher le 25 octobre, aux ministres des affaires étrangères d’Arménie et d’Azerbaïdjan, un accord de cessez-le-feu, qui n’aura pas davantage été respecté sur le terrain, où les forces azéries poursuivent leurs offensives contre les forces arméniennes sur différentes sections de la ligne de contact du Karabagh. La Russie, la France et les Etats-Unis, les trois puissances qui copresident le Groupe de Minsk de l’OSCE, en charge depuis près de 30 ans du processus de règlement du conflit du Haut Karabagh, ont (...)