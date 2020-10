Aujourd’hui l’armée azérie n’est pas parvenue à percer le front mais elle occupe Koubatli a affirmé Ardzroun Hovhannisyan

Ce soir à 20 heures, Ardzroun Hovhannisyan le représentant du ministère arménien de la Défense a fait le point sur la situation au front de l’Artsakh en ce lundi 26 octobre. Il a fait état de combats important toute la journée entre l’Armée de Défense de l’Artsakh et les forces azéries complétée de mercenaires djihadistes au sud-est de l’Artsakh. Ainsi que les bombardements azéris sur les localités de l’Artsakh. « Plusieurs attaques de grande envergure furent réalisées sur plusieurs sections du front » dit-il et d’ajouter « toute la journée, les groupes de soldats ennemis n’ont pu percer le front et réaliser une quelconque réussite, et nos troupes ont entrepris avec succès les contre-attaques et reprendre les positions du front. Dans le même temps au nord de Hadrout dans les villages et les forêts les combats contre ces petits groupes continuent ce soir et l’Armée arménienne les détruit. Certains groupes ennemis, laissant munitions et matériel militaires dont des véhicules, se sont enfuis mais dans quelques villages les combats continuaient encore ce soir. Ainsi aux villages de Shekher, Djivanik et les villages alentours, les opérations de l’Armée arménienne continuaient pour éliminer l’ennemi ».

Ardzroun Hovhannisyan a ajouté que l’armée azérie était arrivée hier soir à s’emparer de la ville de Koubatli et s’approcher du Syunik (Arménie) par le sud de l’Artsakh « mais la situation n’est pas extrême » dit-il.

Krikor Amirzayan