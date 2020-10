Anna Hakobyan l’épouse du Premier ministre arménien va partir au front avec un groupe de 13 femmes afin de défendre la patrie

Anna Hakobyan l’épouse du Premier ministre arménien Nikol Pachinian, à la tête d’un groupe de 13 femmes combattantes débutera dès le 27 octobre des entraînements militaires en vue de se rendre au front en Artsakh. « Dans quelques jours on ira au front pour défendre les frontières de notre patrie. Nous n’avons ni patrie ni notre honneur à céder à l’ennemi » a écrit sur sa page facebook Anna Hakobyan.

De son côtés le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a fait appel à tous les hommes à se rendre dans les centres d’inscription militaires pour défendre la patrie. « Les femmes peuvent également former des brigades et partir au front si elles désirent » a indiqué le Premier ministre arménien.

Krikor Amirzayan