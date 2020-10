Déclaration du Président de la République d’Artsakh après la rupture du cessez -le-feu par l’Azerbaïdjan

Comme les fois précédentes, l’accord conclu grâce à la médiation des États-Unis avec la participation des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE réaffirmait l’engagement des parties à mettre en œuvre un cessez-le-feu humanitaire comme convenu à Moscou le 10 octobre et à Paris le 17 octobre, à l’initiative des présidents de la Fédération de Russie et de la République française.

Aujourd’hui, il a de nouveau été outrageusement violé par le Bakou officiel. C’est surtout à partir de la seconde moitié de la journée que l’Azerbaïdjan a repris ses offensives sur toute la ligne de front, ayant recours à des missiles et à l’artillerie.

Tout-ceci confirme que les autorités azerbaïdjanaises, sous le patronage inconditionnel des autorités turques et avec le soutien des terroristes mercenaires qui n’ont aucune intention de reprendre un dialogue pacifique, signifient clairement qu’elles poursuivront leurs efforts militaires pour l’expulsion définitive des Arméniens d’Artsakh.

Par conséquent, notre devoir national est de lutter pour une existence sûre et digne des Arméniens de l’Artsakh dans leur patrie.

Stepanakert le 26 octobre