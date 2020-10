Plus de 150 millions de dollars recueillis par le Fonds Arménien pour l’Artsakh

Le Fonds Arménien avec l’opération « Nous sommes nos frontières, tous pour l’Artsakh » a déjà dépassé les 150 millions de dollars de dons a indiqué le Fonds Arménien (Hayastan Himnadram).

La direction du Fonds remercia les milliers de donateurs qui ont ainsi apporté leur soutien à l’Artsakh.

Les Arméniens de la planète participent à cette opération. Aux Etats-Unis des personnalités très connues telles que Kim Kardashian et sa famille, Serge Tankian le chateur du groupe System of a down, ainsi que de nombreuses personnalités arméniennes ont participé à cette opération qui continue encore à recueillir de nombreux dons à travers le monde.

Krikor Amirzayan