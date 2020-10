Moscou ne veut pas tolérer la politique ambitieuse de la Turquie dans le Caucase du Sud. Ankara est prête au dialogue sur la Syrie et la Libye, mais reste intransigeante sur le Karabakh

Par Igor Subbotin

La visite du vice-ministre turc des affaires étrangères, Sedat Onal, à Moscou le 22 octobre a eu pour toile de fond des déclarations fermes sur le Haut-Karabakh faites par Ankara. La veille de la visite, le vice-président turc Fuat Oktay a souligné que son pays n’hésiterait pas, si nécessaire, à envoyer des troupes régulières dans la zone de conflit. L’atmosphère dans laquelle ont été faite ces déclarations n’a fait qu’accroître l’impression d’un approfondissement des contradictions entre Moscou et Ankara.

Le voyage de M. Onal dans la capitale russe portait principalement sur les questions syriennes et libyennes, dont Moscou et Ankara discutaient simultanément. Mais les propos, la veille du vice-président Oktay dans son interview à CNN Turk, où il soutient que la Turquie « n’hésitera pas » à envoyer des troupes au Karabakh, pouvait laisser penser que le Caucase du Sud figurerait aussi parmi les sujets de discussion russo-turcs. Mais dès l’entame des discussions avec son homologue turc, le vice-ministre russe des affaires étrangères, Sergei Vershinin, a déclaré qu’ils n’envisageaient pas de discuter de la situation au Karabakh. « Nous avons des échanges fructueux sur la Syrie et la Libye, et nous allons les poursuivre », a expliqué le diplomate.

Vershinin a clairement indiqué que la question du Haut-Karabakh était distincte des dossiers libyen et syrien dans les négociations russo-turques. « Je ne vois honnêtement aucun lien ici », a déclaré le diplomate russe, en réponse à des journalistes. Je ne peux dire qu’une chose : la situation (NDLR dans le Caucase du Sud) a été discutée à New York lors des consultations au Conseil de sécurité, où il a été déclaré que la tâche principale aujourd’hui est de parvenir à un cessez-le-feu. C’est ce dont il a été question lors de la rencontre à Moscou des ministres des affaires étrangères des deux parties avec notre ministre des affaires étrangères". Il y a eu plus de onze heures de négociation sur le Karabakh dans la capitale russe le 9 octobre.

Dans son interview à CNN Turk, Fuat Oktay a déclaré que la partie russe « a essayé de trouver une solution au conflit du Karabakh », mais « n’y est pas parvenue », car sans la Turquie, le dialogue est en principe impossible. Dans le même temps, le vice-président turc s’est empressé d’assurer qu’il n’y a pas de problèmes avec le Kremlin. « La Russie est peut-être l’un des pays avec lesquels nous avons réussi à établir un dialogue sain dans le contexte de chaos actuel, bien qu’il y ait de nombreux sujets sur lesquels nous ne pouvons pas nous entendre », a noté M. Oktay. - Nous pouvons avoir des divergences de vu, mais nous pouvons aussi collaborer dans d’autre dossier. Si quelque chose change à cet égard, la Turquie l’annoncera sincèrement.

Quant au Moyen-Orient et à l’Afrique du Nord, la crise syrienne pose désormais les problèmes les plus graves pour les relations entre Moscou et Ankara. Le commandement turc se prépare à repousser une nouvelle offensive des forces gouvernementales syriennes dans les zones sous son contrôle. La veille de l’arrivée d’Onal dans la capitale russe, le contre-amiral Alexander Grinkevich, chef adjoint du Centre russe pour la réconciliation des parties belligérantes en Syrie, a signalé qu’une vingtaine de fusillades de groupes radicaux avaient été enregistrées dans la région de la province d’Idlib, qui se trouve dans la zone d’influence turque.

« Les tensions dans les relations bilatérales ont récemment démontré la profondeur de la méfiance qui a longtemps accompagné la soi-disant coopération turco-russe », a déclaré l’analyste politique turc Kerim Has à Nezavissimaïa Gazeta. Ankara devient un partenaire problématique pour Moscou, avec lequel il est de plus en plus difficile d’interagir. Une masse critique de contradictions est en train de s’accumuler. Les tensions se sont étendues sur tous les fronts et ont atteint les frontières de la zone d’influence immédiate de la Russie, le Caucase du Sud. Cette circonstance semble préoccuper Moscou au plus haut point. L’accent mis par l’élite turque sur une solution militaire au conflit du Haut-Karabakh ne peut qu’irriter le Kremlin, estime l’analyste.

« Le Haut-Karabakh n’est pas la Syrie ou la Libye, où Moscou a des difficultés, mais tolère la politique d’Ankara », souligne Has. Dans ce contexte, la partie russe envoie des signaux positifs aux États avec lesquels la Turquie entretient des relations difficiles. L’expert turc attire l’attention sur le fait qu’au plan diplomatique Moscou, a exprimé son soutien à Athènes dans son conflit avec Ankara en Méditerranée orientale et a accepté les premiers exercices communs jamais organisés en mer Noire avec l’Égypte. Si l’on ajoute à cela la tension au Karabakh, une réunion des présidents Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan pourrait avoir lieu bientôt, dit Has sans quoi « les problèmes qui se sont formés deviendront incontrôlables ».

« Dans le contexte du conflit du Haut-Karabakh, les problèmes de la Syrie et de la Libye sont un peu flous, mais il y a des développements importants pour comprendre l’avenir des relations turco-russes", déclare l’analyste. Ainsi, il attire l’attention sur le fait qu’Ankara ferme progressivement ses points d’observation dans la province syrienne d’Idlib, qui est encerclée par l’armée du président Bachar Al Assad depuis plus d’un an. « Dans un avenir proche, il est possible que l’armée syrienne, avec le soutien de la Russie, intensifie ses actions sur le flanc sud de l’autoroute M4 », déclare M. Has. Erdogan est en train de devenir une source évidente d’instabilité et d’imprévisibilité pour Moscou. C’est pourquoi il devient impossible pour le Kremlin d’interagir avec lui pour résoudre un quelconque conflit.

L’expert estime que le souhait d’Ankara d’être un médiateur dans la résolution de la crise du Karabakh semble pour le moins étrange. « La Turquie ne peut prétendre à l’objectivité dans la mesure où elle désigne ouvertement l’Arménie comme son ennemi", souligne M. Has. Les relations étroites de l’élite politique turque avec les djihadistes pourraient bientôt conduire Moscou à inclure la Turquie dans les pays qui soutiennent l’instabilité dans son « proche étranger ». Si le Kremlin permet à Ankara d’engager de véritables négociations et une médiation pour résoudre le conflit du Karabakh, cela signifiera que Moscou est d’accord avec le rôle qu’Ankara veut jouer dans la « principale zone d’influence » de la Russie.

Traduit du russe par S. Sarkissian