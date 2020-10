L’Azerbaïdjan a perdu 6 674 soldats, 600 chars, 24 avions, 16 hélicoptères, 220 drones et 6 lance-missiles DOS depuis son agression de l’Artsakh le 27 septembre

Le ministère arménien de la Défense a publié ce matin le bilan des pertes de l’Azerbaïdjan depuis le 27 septembre date de son agression de l’Artsakh. L’Azerbaïdjan a perdu 6 674 soldats -avec également des Turcs et des mercenaires-djihadistes Syriens- face aux Forces arméniennes de Défense de l’Artsakh. Par ailleurs les pertes matérielles de Bakou s’établissent à 220 drones, 16 hélicoptères, 24 avions de chasse, 600 chars et transports blindés et 6 postes de lance-missiles DOS.

Krikor Amirzayan