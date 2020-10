Appel de sa sainteté Karékine II Catholicos de tous les Arméniens

Centre d’information du Saint Siège d’Etchmiadzine

Le 25 octobre 2020

Mes enfants bien-aimés,

En ce moment crucial pour notre nation et pour notre patrie, une nouvelle fois nous vous adressons notre message patriarcal.

Aujourd’hui, partout dans le monde, notre peuple use de toutes ses capacités et de tout son potentiel au service de notre lutte sacrée pour garantir la liberté et l’indépendance des Arméniens d’Artsakh.

Raffermis par le Seigneur, soutenus par les prières qui s’élèvent depuis nos sanctuaires, nos vaillants soldats continuent courageusement à résister, repoussant sans cesse l’ennemi avec la conviction absolue que la victoire est la garantie de la sécurité et de la stabilité de la République d’Artsakh.

Au long de l’histoire, notre peuple a surmonté de nombreuses épreuves. Il n’a jamais cédé à l’adversité et a toujours fait preuve d’un esprit et d’une force invincibles, s’assurant ainsi maintes victoires. Nos aïeux ont enduré bien des épreuves. Ils ont bravement refusé la peur et le désespoir et ils ont vaincu la mort par la Résurrection du Christ et par leur foi. C’est ainsi qu’ils ont assurées de glorieuses victoires à notre patrie.

En vérité, « Les braves engendrent toujours des braves ! ».

Aujourd’hui, animés du même esprit, inspirés par le glorieux exemple de leurs ancêtres, nos jeunes gens deviennent à leur tour des héros en allant jusqu’à donner leurs précieuses vies pour notre peuple, pour la patrie. Leurs parents aimants qui ont donné ces combattants courageux à l’armée arménienne témoignent du même courage et du même héroïsme.

Nous nous inclinons devant nos soldats et nous appelons la bénédiction de Dieu sur leurs familles, sur leurs chers parents. Notre reconnaissance et nos prières vont également aux membres des minorités nationales qui soutiennent notre peuple ainsi qu’à leurs fils qui combattent aux côtés des soldats arméniens.

La guerre que nous impose aujourd’hui l’Azerbaïdjan, son attitude négative envers toute initiative en vue d’établir un cessez-le-feu humanitaire, ses entraves aux négociations par ses ultimatums, le bombardement des localités et de la population de l’Artsakh, les nombreuses destructions et pertes humaines, sa volonté de résoudre par les armes la question de l’Artsakh, comme le prouve l’histoire de l’Artsakh de ces dernières décennies, démontrent que l’Artsakh ne peut accepter aucun statut dans le cadre de l’Azerbaïdjan.

La menace qui pèse sur notre existence ne nous laisse d’autre choix que de défendre le droit à la liberté et à l’indépendance de notre peuple d’Artsakh et à rétablir la paix au prix d’une la lutte à la vie et à la mort, d’autant que le monde hésite encore à condamner les atrocités de l’ennemi.

Dans cette quête de la paix et de la liberté, Dieu est notre soutien, il raffermit nos âmes et notre foi, car, comme le dit l’apôtre, « Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ ». (2 Corinthiens 2:14).

Chers enfants,

En ce moment crucial, nous vous appelons à vous lever courageusement pour défendre la patrie et la nation, pour soutenir nos héros qui combattent aux frontières, pour vaincre l’ennemi en contrant ses intentions destructrices et renforcer notre patrie, et notre État.

Aujourd’hui plus que jamais, notre unité et notre solidarité sont impératives, afin que l’abnégation de nos fils soit couronnée par la victoire, sauvant ainsi de précieuses vies humaines.

Par notre courage et nos actes, soyons dignes de nos fils héroïques, de leur esprit de résistance, de leurs glorieux exploits.

Nous adressons notre message paternel à nos frères dans le sacerdoce, aux aumôniers de l’armée arménienne, afin qu’ils encouragent et inspirent les enfants de notre nation dans cette lutte pour la défense de la patrie, afin qu’ils confortent notre peuple dans sa foi et qu’ils prient et luttent pour notre victoire commune.

L’heure est venue pour nous, en tant que nation, en tant qu’individus, pour que d’un même cœur, comme un seul homme, nous inscrivions une nouvelle victoire dans notre histoire moderne.

Et tout comme nous sommes inspirés par nos ancêtres héroïques, c’est avec fierté que nous faisons nôtres les paroles de l’historien Moïse de Khoren : « Que les générations futures proclament qu’elles sont des générations de braves, les dignes enfants de ce peuple héroïque ».

C’est notre ardente prière que la volonté et la détermination de la victoire de notre peuple partout dans le monde demeurent indestructibles, l’arrière tiendra bon, l’esprit et le bras du soldat patriote, demeureront forts.

« Seigneur Tout-Puissant, protège, préserve et libère notre peuple des tentations du Malin, des ennemis visibles et invincibles, accorde paix et prospérité à notre patrie, à la nation arménienne, aujourd’hui et toujours, et dans les éternités des éternités. Amen ».

