Une troisième tentative de cessez-le-feu vole en éclats

Stepanakert, 26 oct 2020 (AFP) - Une troisième tentative de

mettre fin aux combats entre armée azerbaïdjanaise et forces arméniennes au

Nagorny-Karabakh a volé en éclats lundi, les deux camps se rejetant la

responsabilité de la « violation grossière » d’un cessez-le-feu négocié à

Washington.

Cette « trêve humanitaire » dans les combats qui enflamment cette région

montagneuse du Caucase depuis le 27 septembre devait entrer en vigueur lundi

08H00 locales (04H00 GMT), mais les belligérants ont immédiatement rapporté sa violation, comme lors des deux précédentes tentatives ces dernières semaines.

Le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères a accusé les forces

arméniennes d’avoir bombardé la ville de Terter et des villages avoisinants,

ainsi que des positions de l’armée de Bakou, tout en assurant "respecter

strictement« pour sa part l’accord. »Ce matin, un autre cessez-le-feu est entré en vigueur et l’Arménie l’a de

nouveau violé en ouvrant le feu sur la région de Terter", a déclaré le

président azerbaïdjanais Ilham Aliev dans une adresse télévisée à la nation.

IL a assuré qu’il avait ordonné à son armée de faire preuve de « retenue » et

appelé une nouvelle fois au retrait des forces arméniennes du Karabakh.

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a de son côté affirmé sur

Facebook que Erevan "continue de respecter strictement le régime de

cessez-le-feu".

Le « ministère » de la Défense du Nagorny-Karabakh a dénoncé pour sa part des

tirs d’artillerie ennemis sur ses positions en diverses parties du front, tout

en disant que les forces sous son contrôle "se conforment strictement aux

accords conclus« et que »les accusations de l’ennemi n’ont rien à voir avec la

réalité".

Les deux camps ont chacun dénoncé une « violation grossière » de la trêve par

la partie adverse.

Cet accord avait été négocié pendant le weekend à Washington en pleine

campagne du président américain Donald Trump pour sa réélection. Celui-ci a

promis qu’il allait « résoudre » ce conflit, assurant que cela allait être

« facile ».

Une première trêve entre Erevan et Bakou avait été conclue à Moscou le 10

octobre et une deuxième à Paris le 17 octobre. Elles ont toutes deux très

rapidement volé en éclats.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déploré lundi que le conflit

continue de se trouver dans une « phase aiguë », ajoutant que Moscou était prêt

à « saluer n’importe quelle mesure qui aidera à arrêter la guerre ».

- Impasse diplomatique -

A Stepanakert, la principale ville du Nagorny-Karabakh, la nuit a été

calme, selon des journalistes de l’AFP. Mais 10 minutes avant l’entrée en

vigueur du cessez-le-feu lundi matin, une explosion a retenti et de la fumée

était visible sur une colline avoisinante, puis des tirs d’artillerie ont été

entendus au loin à deux reprises.

La communauté internationale s’est jusqu’à présent révélée incapable de

négocier une trêve durable et plus encore une issue pacifique au conflit.

L’Arménie comme l’Azerbaïdjan se sont montrés en grande partie inflexibles.

Nikol Pachinian a exclu la semaine dernière toute « solution diplomatique »

au conflit dans l’immédiat, appelant les volontaires à rejoindre le front.

"Tout ce avec quoi nous serions d’accord est inacceptable pour

l’Azerbaïdjan. Cela montre que cela n’a aucun sens, au moins actuellement, de

parler de solution diplomatique", a-t-il dit.

Ilham Aliev a de son côté qualifié ses adversaires de « chiens » ou de "bêtes

sauvages", jugeant que toute négociation devait être précédée d’un retrait des

forces arméniennes du Karabakh, territoire que la communauté internationale

reconnaît comme faisant partie de l’Azerbaïdjan.

L’Azerbaïdjan, fort de ses revenus pétroliers, s’est armé sans compter ces

dernières années, notamment auprès de la Russie, de la Turquie et d’Israël.

Ankara est par ailleurs accusé d’avoir déployé des combattants pro-turcs de

Syrie dans le conflit en cours.

Le président russe Vladimir Poutine, dont le pays fait traditionnellement

office d’arbitre dans la région, a déclaré jeudi que le bilan depuis fin

septembre s’approchait de 5.000 morts.

Depuis le 27 septembre, les forces azerbaïdjanaises ont conquis des

territoires échappant au contrôle de Bakou depuis les années 1990 et une

guerre, dans la foulée de la chute de l’URSS, qui avait fait 30.000 morts et

abouti à la sécession de cette région aujourd’hui peuplée quasi-exclusivement

d’Arméniens.

Les médiateurs du Groupe de Minsk et les ministres des deux pays sont

convenus de se retrouver jeudi à Genève pour discuter des "mesures nécessaires

pour parvenir à une solution pacifique".

Par Emmanuel PEUCHOT