Rassemblement de soutien pour l’Artsakh à Marseille

28 jours après le début de l’attaque militaire lancée à grande échelle par l’Azerbaïdjan appuyée au sol par des milliers de djihadistes enrôlés par Ankara contre la République de l’Artsakh et certaines villes d’Arménie, la mobilisation de la diaspora arménienne dans le monde reste très active pour soutenir et venir en aide à leurs compatriotes.

Des actions humanitaires, des levées de fonds importantes, des manifestations et des rassemblements sont organisés quotidiennement sur les 5 continents où vivent des Arméniens.

Ce samedi 24 octobre à l’appel du CCAF Sud avait lieu un grand rassemblement sous l’Ombriére du Vieux - Port à Marseille.



Lévon Khozian, président de la JAF, a pris la parole pour remercier le public réuni sur ce lieu symbolique qui, il y’a un siècle, accueillait les premiers survivants du génocide des arméniens perpétré par les Turcs en 1915.

Samvel Lalayan consul d’Arménie à Marseille, de nombreux élus, des présidents d’associations et le Père Dertad étaient également présents parmi le public.

« Le cadre de ce rassemblement est volontairement silencieux, culturel et solennel. Pas de cris, pas de bruits, uniquement des messages écrits. Se faire entendre, par la force de la culture en contradiction à la culture de la force orchestrée par Aliev et Erdogan » déclarait Lévon Khozian.

Ce dernier a dénoncé le dictateur de Bakou qui utilise la guerre pour légitimer son pouvoir et faire taire toute opposition aux voix qui s’élèvent pour la paix.



Pour interpeller l’opinion publique et partager la culture plurimillénaire de l’Arménie, les organisateurs de ce rassemblement avaient convié des artistes issus de la troupe Artménia pour interpréter des extraits des répertoires de Komitas et de Sayat - Nova au doudouk, au kanon, au violon et au chant.

Des danseuses prenaient place pour quelques chorégraphies en robes traditionnelles.

Face au public, Luiza Gragati, artiste peintre, a réalisé une œuvre qui a été vendue 1 000 € au profit de l’Artsakh.



Julien Dicko Harounian président du CCAF Sud, saluait la présence très nombreuse de la jeunesse mobilisée pour soutenir le peuple arménien, portant avec honneur les couleurs de l’Arménie.

Il a rappelé l’importance de la culture arménienne, véritable ciment de notre civilisation.

Enjoignant toute la communauté arménienne de Marseille à rester mobilisée, le président a annoncé l’organisation d’un grand défilé samedi prochain qui partira de la Préfecture de Région en direction du consulat de Turquie.

« HAYASTAN, HAYASTAN » scandait le public en agitant les drapeaux tricolores de l’Arménie, de l’Arstakh et de la France.

Alain Sarkissian